După ce i-au scăzut vânzările, Tesla a lansat în Europa versiunea mai ieftină a celui mai vândut model al său. Cât costă

Stiri Auto
11-10-2025 | 09:25
Tesla
Shutterstock

Tesla a lansat în Europa o versiune mai ieftină a celui mai vândut model al său, SUV-ul electric Model Y, într-o încercare de a stimula cererea pe o piaţă unde vânzările au scăzut semnificativ în ultimul an, transmite Reuters, potrivit News.ro.

autor
Cristian Matei

Noul Model Y Standard, anunţat la începutul săptămânii, este disponibil în Germania la preţul de 39.990 de euro (aproximativ 46.300 de dolari) – cu circa 5.000 de euro mai puţin decât cea mai ieftină versiune disponibilă anterior pe piaţa europeană.

Pentru a reduce costurile, Tesla a simplificat dotările: varianta Standard are mai puţine surse de iluminare interioară, un sistem audio cu mai puţini difuzoare, scaune acoperite cu material textil şi nu include funcţia Autosteer în pachetul standard.

”Este un preţ foarte competitiv. Maşina oferă o tehnologie bună şi un format potrivit pentru acest nivel de preţ, ceea ce îi va permite să concureze eficient cu rivalii de pe piaţă”, a declarat Christina Bu, secretar general al Asociaţiei Norvegiene pentru Vehicule Electrice.

Citește și
Elon Musk
Averea lui Elon Musk a ajuns să fie cu peste 50 de miliarde de dolari mai mare decât PIB-ul României din acest an

Potrivit site-ului Tesla, noul Model Y Standard este vândut în Norvegia la 421.996 coroane (41.700 de dolari) şi în Suedia la 499.990 de coroane (52.500 de dolari). Lansarea comercială în Germania, Norvegia şi Suedia este programată pentru lunile noiembrie–decembrie.

Versiunea mai accesibilă a Model Y nu este însă disponibilă, deocamdată, în Irlanda şi Marea Britanie, unde vehiculele trebuie să fie cu volan pe partea dreaptă.

Decizia Tesla vine pe fondul unei cereri în scădere pentru vehiculele sale electrice în Europa, în ciuda actualizărilor recente ale gamei.

În mai multe ţări, înmatriculările au scăzut semnificativ faţă de anul trecut. Norvegia rămâne o excepţie, unde vânzările Model Y au crescut datorită stimulentelor guvernamentale generoase şi îmbunătăţirii livrărilor.

Noua versiune Standard va trebui însă să facă faţă unei concurenţe tot mai dure din partea producătorilor europeni şi chinezi, care oferă modele electrice mai mici la preţuri sub 35.000 de euro.

Spania reacţionează la criticile lui Trump şi reaminteşte că este membru „de drept” şi „angajat” al NATO

Sursa: News.ro

Etichete: masina, tesla,

Dată publicare: 11-10-2025 09:16

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
Investigație masivă la Tesla. Autoritatea rutieră americană verifică sistemul de pilot automat, după zeci de accidente
Stiri actuale
Investigație masivă la Tesla. Autoritatea rutieră americană verifică sistemul de pilot automat, după zeci de accidente

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a anunțat joi deschiderea unei investigații asupra a 2,88 milioane de automobile Tesla echipate cu sistemul Full Self-Driving (FSD).

Averea lui Elon Musk a ajuns să fie cu peste 50 de miliarde de dolari mai mare decât PIB-ul României din acest an
Stiri externe
Averea lui Elon Musk a ajuns să fie cu peste 50 de miliarde de dolari mai mare decât PIB-ul României din acest an

Elon Musk a devenit miercuri prima persoană din istorie cu o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari, datorită revenirii acțiunilor Tesla și creșterii valorii startup-urilor sale, potrivit Reuters.

România a pierdut un megaproiect. O companie străină a anunțat că renunță la fabrica de 100 de milioane de euro
Stiri Economice
România a pierdut un megaproiect. O companie străină a anunțat că renunță la fabrica de 100 de milioane de euro

Grupul ceh Tesla a renunțat la proiectul privind construcția unei fabrici de sisteme de stocare a energiei la Brăila. Investiția era estimată la aproape 100 de milioane de euro și ar fi fost finanțată parțial printr-un ajutor de stat.

Elon Musk se pregătește să devină primul „trilionar” din lume. „Cadoul” pregătit de conducerea Tesla
Stiri externe
Elon Musk se pregătește să devină primul „trilionar” din lume. „Cadoul” pregătit de conducerea Tesla

Elon Musk e la un pas de a deveni primul trilionar din lume, asta după ce consiliul de administrație al Tesla plănuiește să-l recompenseze cu peste 1.000de miliarde de dolari.

Recomandări
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război
Stiri externe
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război

Mii de palestinieni care suferă după doi ani de război, mânaţi de speranţă, au pornit vineri, după anunţul unei încetări a focului în războiul din Fâşia Gaza, nerăbdători să-şi caute casele chiar şi între ruine, relatează AFP.

Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump
Stiri Sociale
Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump

Fără Statele Unite, Europa nu poate face față unui război cu Rusia, iar numărul militarilor americani în România este acceptabil, însă nu ar strica să fie mai multe baze.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Octombrie 2025

43:31

Alt Text!
La Măruță
10 Octombrie 2025

01:30:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28