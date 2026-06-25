Bulgaria se pregătește să reia producția de autoturisme, existând planuri ca țara să devină centrul exclusiv de producție din UE pentru viitorul GWM Ora 5, un model electric al producătorului auto chinez Great Wall Motors, scrie Novinite.

Linia de asamblare va fi amplasată în Bahovitsa, lângă Lovech, un loc folosit anterior pentru asamblarea modelelor pickup Steed și SUV Haval H6.

Conform rapoartelor din industrie de la automedia.investor.bg, producția modelului Ora 5 este așteptată să înceapă în noiembrie 2026. Proiectul marchează un impuls reînnoit către producția de automobile în Bulgaria, după ani fără operațiuni de asamblare auto la scară largă.

GWM Ora 5 va fi oferit în mai multe configurații de caroserie, inclusiv variante hatchback, SUV și break. Cu toate acestea, doar versiunea complet electrică va fi asamblată inițial în Bulgaria. Această decizie este legată de regimul tarifar actualizat al Uniunii Europene pentru vehiculele produse în afara blocului comunitar.

Mașina chinezească din Bulgaria: 34.000 euro, Loganul din România, în varianta de lux: 17.000 euro

Se pare că producătorii chinezi iau în considerare extinderea producției într-o fază ulterioară pentru a include versiuni hibride și cu motor cu ardere internă, în funcție de condițiile pieței și de evoluțiile de reglementare din cadrul UE.

Potrivit site-ului producătorului chinez, prețul unui model complet electric GWM Ora 5 pentru piața europeană este cuprins între 31.000 și 34.000 de euro.

Spre comparație, o Dacia Logan produsă la Mioveni, la mică distanță de fabrica chinezească din Bulgaria, costă undeva la 17.000 de euro, în varianta sa Journey, de top.

Diferențele de preț sunt semnificative și la varianta electrică. O Dacia Spring costă maxim 23.000 de euro, în cea mai dotată variantă a sa. Ironia sorții face însă ca această marcă românească electrică să fie produsă în China.