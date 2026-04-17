Cum va arăta noul model electric Dacia, surprins pentru prima dată în teste. Va costa sub 18.000 de euro. FOTO

Stiri Diverse
Dacia

Dacia pregătește un model de oraș sub 18.000 de euro, parte din cele patru noi vehicule electrice pe care le va lansa până în 2030 – iar acest mic model urban a fost surprins pentru prima dată în teste.

autor
Aura Trif

Noul model este înrudit cu Renault Twingo, iar legătura strânsă dintre cele două mașini este evidentă. La fel ca „fratele său cu design retro”, modelul Dacia are montantul C înclinat, linie de acoperiș curbată și geamuri spate rotunjite, precum și o formă similară a pasajelor roților, potrivit Autocar.

Cum se diferențiază și când va fi lansat

Există însă și diferențe importante: modelul Dacia renunță la designul frontal rotunjit specific Twingo și adoptă un panou subțire, lucios, negru, similar celui de pe Spring. În spate, nu mai există ornamentul în formă de „lentilă” al lui Twingo, iar stopurile sunt poziționate mai sus decât la modelul Renault.

Noul model urban Dacia va fi prezentat mai târziu în acest an, înainte de debutul public la Salonul Auto de la Paris din octombrie. Dezvoltarea sa a durat doar 16 luni.

Deși este poziționat similar cu Spring, nu îl va înlocui imediat. Șeful de produs Dacia, Patrice Lévy-Bencheton, a declarat pentru Autocar că „sunt încă destul de diferite” – noul model va fi puțin mai mare și mai lat, iar designul său se inspiră mai mult din SUV-urile Dacia.

Deși producătorul nu a oferit încă detalii tehnice clare, este probabil ca modelul să fie foarte apropiat de Twingo, cu o baterie de 27,5 kWh și o autonomie de puțin peste 160 de mile (aproximativ 260 km). Dacia a confirmat că prețul va porni de sub 18.000 de euro, ceea ce îl face mai ieftin decât Twingo, care costă sub 20.000 de lire, și unul dintre cele mai accesibile vehicule electrice de pe piață.

Încă trei modele electrice Dacia în următorii patru ani

Dacia s-a angajat să lanseze încă trei vehicule electrice în următorii patru ani, însă detaliile nu au fost încă dezvăluite complet. Unul dintre ele va fi însă versiunea electrică a noii generații Sandero, care va adopta o „gamă de motorizări multi-energie”, potrivit companiei.

După cum a relatat anterior Autocar, acesta va folosi platforma CMF-B de la Renault, care permite motorizări pe benzină, hibride și electrice.

Sandero va „rămâne reperul de valoare din segmentul său”, a declarat Dacia. Modelul a fost ani la rând cea mai ieftină mașină vândută în Marea Britanie.

Pe lângă extinderea gamei electrice, Dacia va continua să își dezvolte oferta hibridă. În prezent, aproximativ un sfert dintre modelele Dacia vândute sunt hibride, însă obiectivul este ca această proporție să ajungă la două treimi în viitor.

Modelele Striker și Bigster vor juca un rol cheie în creșterea vânzărilor în segmentul C, mai mare și mai profitabil. Acest segment reprezintă în prezent aproximativ o cincime din vânzările mărcii, dar obiectivul este ca cele două modele să ducă ponderea la o treime în următorii ani.

Mai larg, Dacia își va menține așa-numitul „model de business unic”, bazat pe o strategie strictă de proiectare orientată pe costuri, care – împreună cu platformele comune ale grupului și un sistem de distribuție eficient – îi oferă un avantaj de cost de aproximativ 15% față de rivali, susține compania.

Dacia își propune și să își consolideze loialitatea clienților. Peste 70% dintre proprietari rămân fideli mărcii atunci când cumpără o mașină nouă, iar încă 10% trec la Renault, mai precizează Autocar.

Sursa: Autocar

dacia, masini electrice, lansare, auto

Dată publicare:

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Aprilie 2026

45:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Aprilie 2026

01:45:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Oamenii sunt lumina

42:12

Alt Text!
Superspeed
S10E10

22:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

