„Zeița de la Montreal”, imortalizată pe zidurile Oneștiului: mural spectaculos la 50 de ani de la primul 10 din gimnastică

17-10-2025 | 08:27
Au trecut aproape 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut primul 10 din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de la Montreal.

autor
Daniel Moldovan

Evenimentul va fi marcat la Onești - orașul în care s-a născut sportiva - cu o pictură murală uriașă.

A fost ideea unui ONG local al tinerilor, iar lucrarea este realizată de un artist român, stabilit în Danemarca.

O lucrare uriașă, care acoperă peretele unui bloc din Onești, va marca împlinirea unei jumătăți de secol de când Nadia Comăneci a intrat în istoria gimnasticii mondiale.

Portretul Zeiței de la Montreal este realizat de un artist român care a venit special din țara să adoptivă, Danemarca, pentru acest proiect.

Bogdan Ionuţ Scutaru, artist: ”E o chestie pe care o fac cu plăcere tocmai din cauza subiectului, ceva interesant. Mie îmi plac portretele, eu sunt un portretist la bază şi atunci fiind Nadia s-a potrivit totul foarte bine.”

Un ONG a avut ideea unui desen aniversar.

Diana Ghiuş vicepreşeditele oraganizației Onestin: ”Ideea un este nouă. Lucrurile s-au concretizat acum în 2025 când noi sărbătorim 20 de ani de activitate de voluntariat şi am dorit să facem ceva care să rămână comunităţii. Dat fiind că se împlinesc 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii”.

S-a implicat și echipa Zidart - care se ocupă de regenerare urbană prin artă stradală, în Bacău.

Lucian Popa Zidart: „Această lucrare despre Nadia Comăneci pentru Nadia Comăneci ne responsabilizează să venim cu acest prim obiectiv turistic cu care sperăm să creăm o nouă galerie de artă stradală în municipiul Oneşti”.
Portretul este foarte apreciat de locuitorii din Onești.

Ingrid Istrate preşedinta clubului de gimnastică: „Este un prim pas pentru 2026 anul Nadia Comăneci unde deja Oneştiul a pornit motoarele unde deja se lucrează în perspectiva anlui 2026 findcă ne dorim să ne ridicăm la nivelul simbolului Nadia.”

Aceasta este prima pictură murală din municipiul Onești.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 17-10-2025 07:51

