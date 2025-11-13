„TRĂDĂTORII” revin. Alianțe fragile, răsturnări de situație și noi eliminări în ediția de joi seară

13-11-2025
tradatorii

Miercuri seară, trădătorii au reușit, din nou, să iasă din vizorul nevinovaților. Astfel, în urma voturilor de la Masa Rotundă, Sasha a părăsit competiția.

„Încă un autogol, încă un nevinovat dat afară democratic. Ați acordat încă o șansă trădătorilor să ucidă în miez de noapte și să vă mai scadă rândurile”, le-a spus Ana Ularu.

Și pentru Iulian s-a încheiat jocul, după ce a fost ucis, iar trădătorii se pregătesc pentru următoarea victimă – despre cine este vorba, vedem în această seară, de la 21:30.

Jocul se va schimba încă din primele minute! Încă de la micul dejun, toți concurenții vor avea parte de o surpriză care va întoarce strategiile și va da peste cap toate presupunerile făcute până acum. Suspiciunile cresc, tensiunile se amplifică, iar alianțele par mai fragile ca oricând.

În timp ce unii își vor lăsa emoțiile să iasă la suprafață, alții vor juca ultimele cărți: „În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor, sunt bucuros că am ajuns la această emisiune. De la început am avut o strategie, cum să joc acest joc. Niciunul nu mă cunoaște cum sunt cu adevărat, ca om”, va mărturisi unul dintre concurenți.

tradatorii
Reality-show-ul TRĂDĂTORII continuă astăzi și mâine, la PRO TV

Între timp, alianța trădătorilor pare că începe să se destrame. Încrederea se pierde, iar trădarea își face loc chiar între cei care au controlul în fiecare noapte: „Eu, într-adevăr, mă simt foarte apropiată de Ines, nu doar pentru că eu consider că suntem prietene în joc, ci pentru că îmi place de ea. Nu pot să o omor, mă doare sufletul”, va spune Alexa.

Nu ratați o nouă ediție din TRĂDĂTORII joi, de la 21:30, la PRO TV. Emisiunea poate fi urmărită în avans pe VOYO!

Radonul, inamicul tăcut din casele noastre. Medicii avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea pulmonară

Emisiunea fenomen TRĂDĂTORII ne ține cu sufletul la gură. Nimic nu este ceea ce pare, iar jocul are întorsături neașteptate de situație.

Cei trei trădători au fost aleși și au comis prima crimă: „Credeam că o să mă pună pe gânduri, dar mă simt surprinzător de indiferent față de ei. Nu e nimeni prea important pentru mine încât să nu-l omor”

