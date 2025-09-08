Cine sunt primii concurenți din reality-show-ul „Trădătorii”. Emisiunea debutează în octombrie, pe VOYO

Emisiunea ce o are pe Ana Ularu game master, va aduce în fața celor de acasă 24 de concurenți care vor lua parte la experiența vieții lor! Un joc al minții în care trădarea poate veni de unde te aștepți mai puțin, le va testa toate limitele și îi va pune la încercare prin cele mai surprinzătoare situații. Ziua, vor lupta împreună pentru a strânge până la 100.000 de euro, iar noaptea trădătorii se vor ocupa să-i elimine pe nevinovați... unul câte unul.

Una dintre concurentele din show-ul care va fi văzut și pe VOYO este Adina Gânscă, o femeie de 66 de ani, din Cluj-Napoca, pentru care provocările au fost întotdeauna parte din viață.

„Mie mi-au plăcut provocările dintotdeauna și atunci când am avut șansa, am zis: de câte ori în viață te întâlnești cu așa ceva?!”.

Cu o viață plină de experiențe, Adina spune că rutina nu este pentru ea: „În 40 de ani de muncă, am schimbat 20 de joburi pe vremea când nu se făcea asta – atunci te angajai și rămâneai până la pensie. Eu nu accept rutina. Avantajul cred că a fost experiența de viață. Am trecut prin multe și mă adaptez foarte ușor.” Astăzi, Adina face parte din peste zece grupuri de excursioniști, a străbătut toată România și a vizitat peste 25 de țări.

Un comediant, printre concurenții de la TRĂDĂTORII

Emisiunea îl va pune la încercare și pe comediantul Darius Grigorie, din Hunedoara, care a acceptat provocarea cu gândul că va putea să-și arate adevărata personalitate. Pentru Darius, umorul este cel mai mare avantaj și exact pe asta mizează și în reality-show: „Sunt comediant, încerc să arăt asta și în emisiune. Scopul meu este ca oamenii să vadă ce fel de persoană sunt. Am simțit foarte mult să vin aici. Sunt un om bun, anxios, un om care, câteodată, poate zice lucruri care par nelalocul lor. Mă gândesc să nu fiu interpretat greșit, să nu supăr pe nimeni.”

Marius Gadină, polițist din Satu Mare, își va lăsa uniforma acasă pentru a-și pune în aplicare abilitățile psihologice în cel mai intens joc: „Experiența din emisiune este super faină! Cel mai mare avantaj a fost că mi-am făcut prieteni ușor și am interacționat cu toată lumea. Și noi, polițiștii, suntem oameni - putem să ne distrăm, să râdem, să ne facem prieteni foarte ușor și chiar să greșim.”

La castel va ajunge și Daniela Matei - o artistă de 25 de ani, din București, care cântă de la vârsta de trei ani. Deși a urcat pe unele dintre cele mai mari scene ale concursurilor de talente, spune că experiența din emisiune a fost complet diferită de tot ce a trăit până acum: „Sincer, mi se pare cel mai nebunesc lucru pe care l-am făcut. Nici nu-mi vine să cred, pentru că nu m-am așteptat la absolut nimic din tot ce se întâmplă. Totul este o suspiciune.”

Toți cei 24 de concurenți care vor intra în castel vor putea fi urmăriți din octombrie, în reality-show-ul TRĂDĂTORII. Cu toții au un singur scop: să câștige marele premiu de până la 100.000 euro! Însă, printre ei, se vor afla trădători care îi vânează pe cei nevinovați pentru a le lua toți banii, printr-un joc psihologic în care incertitudinea va fi la fiecare pas.

