Reality-show-ul TRĂDĂTORII continuă astăzi și mâine, la PRO TV

05-11-2025 | 11:10
tradatorii
Cei trei trădători au fost aleși și au comis prima crimă: „Credeam că o să mă pună pe gânduri, dar mă simt surprinzător de indiferent față de ei. Nu e nimeni prea important pentru mine încât să nu-l omor”

Știrile PRO TV

În această seară, de la 21:30, jocul continuă la TRĂDĂTORII! Ana Ularu, game masterul emisiunii și-a ales deja trădătorii, iar aceștia au comis prima lor crimă. A existat și prima misiune făcută de către toți concurenții ajunși în castel, iar startul a fost unul bun: 12.500 euro au fost adăugați la Răsplata finală. Astăzi, vedem cine a fost ucis, dar și dacă nevinovații vor reuși să descopere trădătorii și să-i elimine, în urma votului de la Masa Rotundă.

„Am încercat să nu mă gândesc la prieteniile legate, să mă focusez strict pe ceea ce am de făcut”, va spune Alexa (trădător) despre prima crimă comisă. Nici pentru Radu (trădător) nu a fost o decizie ușoară: „Este greu, dar nu avem ce să facem. Trebuie să eliminăm unul câte unul în fiecare seară”. Ionel (trădător), însă, are o strategie clară și joacă totul până la capăt: „Momentul în care am pus gluga nu m-am simțit neliniștit, simțeam că asta trebuie să fac. Credeam că o să mă pună pe gânduri, dar mă simt surprinzător de indiferent față de ei. Nu e nimeni prea important pentru mine încât să nu-l omor în viitor.”

Din ziua lor la castel nu va lipsi nici jocul, care le poate aduce atât bani, cât și protecție în fața trădătorilor pentru noaptea ce urmează: „Cât de dispuși ați fi să vă sacrificați pentru binele echipei? Pentru fiecare obiect pe care îl veți colecta, trebuie să dați la schimb un membru al echipei care își ratează, practic, și ocazia de a primi un scut de protecție.”, le va explica game masterul.

Iar seara se apropie momentul în care trădătorii sunt vulnerabili. Toți concurenții se vor aduna la Masa Rotundă și vor dezbate pe cine vor elimina. „Masa Rotundă mi se pare terifiantă – ajungem de la bucuria probelor pe care le experimentăm și suntem o echipă. Când ajungi la masă deja știi că trebuie să acuzi pe cineva și e greu... terifiant”, va spune Marius (nevinovat).

Pe cine au omorât trădătorii, dar și cine va fi eliminat la Masa Rotundă aflăm astăzi, de la 21:30. Emisiunea este în fiecare miercuri și joi, pe PRO TV, iar fiecare episod este în avans cu o zi, pe VOYO

Sursa: Pro TV

05-11-2025 11:10

