Reality-show-ul „Trădătorii” continuă la PRO TV. Doi concurenți eliminați s-au întors în joc, iar alți patru au plecat

Emisiunea fenomen TRĂDĂTORII ne ține cu sufletul la gură. Nimic nu este ceea ce pare, iar jocul are întorsături neașteptate de situație.

Patru concurenți au plecat deja acasă, în timp ce alți doi s-au reîntors în competiție. Povestea continuă în fiecare miercuri și joi, de la 21:30, la PRO TV și, în avans, pe VOYO.

Săptămâna aceasta, în emisiunea fenomen TRĂDĂTORII, jocul a fost intens. Doi concurenți – nevinovați – au părăsit competiția, după ce au fost „uciși” de trădători. Astfel, Daniel și Darius nu s-au mai întors niciodată în Castel.

În fiecare ediție, concurenții s-au adunat la Masa Rotundă, acolo unde, prin vot democratic, au încercat să decidă cine sunt trădătorii. Din păcate pentru ei, au eliminat doi oameni de-ai lor: Răzvan și Gabi.

Competiția a luat o întorsătură neașteptată atunci când cei doi concurenți eliminați încă din primul episod și-au făcut apariția. Astfel, Ileana și Constantin au revenit în joc.

Care va fi următoarea victimă a trădătorilor și dacă nevinovații vor reuși să-i descopere între timp, aflăm miercuri și joi, de la 21:30, la PRO TV. Emisiunea TRĂDĂTORII poate fi urmărită, în avans cu o zi, pe VOYO.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













