Reality-show-ul „Trădătorii” continuă la PRO TV. Doi concurenți eliminați s-au întors în joc, iar alți patru au plecat

Stiri Mondene
08-11-2025 | 08:06
tradatorii

Emisiunea fenomen TRĂDĂTORII ne ține cu sufletul la gură. Nimic nu este ceea ce pare, iar jocul are întorsături neașteptate de situație.

autor
Știrile PRO TV

Patru concurenți au plecat deja acasă, în timp ce alți doi s-au reîntors în competiție. Povestea continuă în fiecare miercuri și joi, de la 21:30, la PRO TV și, în avans, pe VOYO.

Săptămâna aceasta, în emisiunea fenomen TRĂDĂTORII, jocul a fost intens. Doi concurenți – nevinovați – au părăsit competiția, după ce au fost „uciși” de trădători. Astfel, Daniel și Darius nu s-au mai întors niciodată în Castel.

În fiecare ediție, concurenții s-au adunat la Masa Rotundă, acolo unde, prin vot democratic, au încercat să decidă cine sunt trădătorii. Din păcate pentru ei, au eliminat doi oameni de-ai lor: Răzvan și Gabi.

Competiția a luat o întorsătură neașteptată atunci când cei doi concurenți eliminați încă din primul episod și-au făcut apariția. Astfel, Ileana și Constantin au revenit în joc.

Citește și
Ana Ularu
Cine sunt primii concurenți din reality-show-ul „Trădătorii”. Emisiunea debutează în octombrie, pe VOYO

Care va fi următoarea victimă a trădătorilor și dacă nevinovații vor reuși să-i descopere între timp, aflăm miercuri și joi, de la 21:30, la PRO TV. Emisiunea TRĂDĂTORII poate fi urmărită, în avans cu o zi, pe VOYO.

30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

Sursa: Pro TV

Etichete: protv, voyo, reality show, tradatorii,

Dată publicare: 08-11-2025 08:06

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
Citește și...
Reality-show-ul TRĂDĂTORII continuă astăzi și mâine, la PRO TV
Stiri Diverse
Reality-show-ul TRĂDĂTORII continuă astăzi și mâine, la PRO TV

Cei trei trădători au fost aleși și au comis prima crimă: „Credeam că o să mă pună pe gânduri, dar mă simt surprinzător de indiferent față de ei. Nu e nimeni prea important pentru mine încât să nu-l omor”

Cine sunt primii concurenți din reality-show-ul „Trădătorii”. Emisiunea debutează în octombrie, pe VOYO
Stiri Mondene
Cine sunt primii concurenți din reality-show-ul „Trădătorii”. Emisiunea debutează în octombrie, pe VOYO

Cel mai intens reality-show: TRĂDĂTORII își va deschide ușile castelului, în toamna aceasta, la PRO TV și pe VOYO.

Ana Ularu, actriță emblematică a cinemaului, cu roluri de succes la Hollywood, prezintă reality-show-ul Trădătorii
Stiri Mondene
Ana Ularu, actriță emblematică a cinemaului, cu roluri de succes la Hollywood, prezintă reality-show-ul Trădătorii

Reality-show-ul Trădătorii este un fenomen internațional și, în curând, va putea fi urmărit la PRO TV și pe VOYO!

Recomandări
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”
Stiri externe
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”

Președintele american Donald Trump a lăudat relația cu România în timpul întâlnirii de vineri cu premierul maghiar Viktor Orban. Totodată, Trump spune că retragerea unor militari americani de la noi din țară face parte din strategia de rotire a trupelor.

Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR
Stiri Justitie
Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR

Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțională Legea pensiilor magistraților, asumată de Guvern.

30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

În 2002, România se ridică încet, dar sigur, din cenușa tranziției. Cu ochii spre Europa și cu speranța că, de data asta, drumul nu se va mai închide la graniță.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Noiembrie 2025

45:28

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28