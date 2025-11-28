„Rețeaua chineză”, destructurată de Europol. În România opera o altă „ramură” a criminalității transfrontaliere de trafic

Europol a anunțat vineri, destructurarea a două rețele transnaționale de trafic de persoane care exploatau sexual femei în mai multe țări europene, inclusiv România.

Operațiunile comune au dus la 29 de arestări (19 în România și Italia, 10 în Franța și Spania), 37 de victime identificate și protejate, plus confiscări de sute de mii de euro, arme, mașini de lux și imobile. Rețelele foloseau metode diferite – de la apartamente închiriate pe Airbnb la tehnica „lover boy” – dar aveau același scop: profituri uriașe din exploatarea femeilor vulnerabile.

Rețeaua chineză: Apartamente Airbnb și victime aduse cu vize false

Prima operațiune, coordonată de anchetatorii din Franța și Spania, a vizat o rețea de origine chineză activă de ani de zile în mai multe țări UE. Pe 4 noiembrie au fost efectuate 15 percheziții simultane, fiind identificate 37 de victime (34 în Franța, 3 în Spania) și arestați 10 suspecți (8 în Franța, 2 în Spania), dintre care 7 sunt în arest preventiv.

Metoda: victimele (majoritatea din China) erau recrutate cu promisiuni false de muncă decentă, aduse în Europa cu vize turistice sau introduse ilegal, apoi forțate să se prostitueze în apartamente închiriate pe termen scurt (Airbnb, Booking). Autoritățile au confiscat 47.000 euro cash, 160.000 euro din conturi, zeci de telefoane, articole de lux și un autoturism.

Clanul românesc din Iași: 20 de ani de „lover boy” și 1,7 milioane euro profit

A doua operațiune, coordonată din Italia și România, a destructurat un clan familial din Iași activ de peste 20 de ani. Folosind metoda „lover boy” – tineri seduceau fete tinere, le îndatorau emoțional, apoi le forțau prin violență și manipulare să se prostitueze la Roma. Rețeaua a obținut în perioada investigată circa 1,7 milioane euro, au stabilit procurorii.

Pe 18 noiembrie au fost 25 de percheziții simultane în România și Italia, soldate cu 19 arestări, arme, imobile, mașini de lux și 99 de conturi bancare confiscate și zeci de victime salvate.

Procurorii DIICOT Iași și Carabinierii din Roma au lucrat împreună, cu sprijinul Europol.

Europol: „Trebuie să spargem stereotipurile – victimele sunt de toate vârstele și mediile”

„Traficul de persoane implică exploatarea criminală a persoanelor vulnerabile în scop pur economic. Este o formă modernă de sclavie, adesea transnaţională”, subliniază Europol. Instituția cere evitarea stereotipurilor: victimele nu sunt doar femei tinere din medii sărace – pot fi de orice vârstă, naționalitate sau clasă socială.

