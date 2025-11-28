„Rețeaua chineză”, destructurată de Europol. În România opera o altă „ramură” a criminalității transfrontaliere de trafic

Stiri actuale
28-11-2025 | 17:56
prostitutie
Politia Romana

Europol a anunțat vineri, destructurarea a două rețele transnaționale de trafic de persoane care exploatau sexual femei în mai multe țări europene, inclusiv România.

autor
Mihai Niculescu

Operațiunile comune au dus la 29 de arestări (19 în România și Italia, 10 în Franța și Spania), 37 de victime identificate și protejate, plus confiscări de sute de mii de euro, arme, mașini de lux și imobile. Rețelele foloseau metode diferite – de la apartamente închiriate pe Airbnb la tehnica „lover boy” – dar aveau același scop: profituri uriașe din exploatarea femeilor vulnerabile.

Rețeaua chineză: Apartamente Airbnb și victime aduse cu vize false

Prima operațiune, coordonată de anchetatorii din Franța și Spania, a vizat o rețea de origine chineză activă de ani de zile în mai multe țări UE. Pe 4 noiembrie au fost efectuate 15 percheziții simultane, fiind identificate 37 de victime (34 în Franța, 3 în Spania) și arestați 10 suspecți (8 în Franța, 2 în Spania), dintre care 7 sunt în arest preventiv.

Metoda: victimele (majoritatea din China) erau recrutate cu promisiuni false de muncă decentă, aduse în Europa cu vize turistice sau introduse ilegal, apoi forțate să se prostitueze în apartamente închiriate pe termen scurt (Airbnb, Booking). Autoritățile au confiscat 47.000 euro cash, 160.000 euro din conturi, zeci de telefoane, articole de lux și un autoturism.

Clanul românesc din Iași: 20 de ani de „lover boy” și 1,7 milioane euro profit

A doua operațiune, coordonată din Italia și România, a destructurat un clan familial din Iași activ de peste 20 de ani. Folosind metoda „lover boy” – tineri seduceau fete tinere, le îndatorau emoțional, apoi le forțau prin violență și manipulare să se prostitueze la Roma. Rețeaua a obținut în perioada investigată circa 1,7 milioane euro, au stabilit procurorii.

Citește și
roman proxenet
Un proxenet român din Scoția ar fi primit 1.500 de lire de la Guvern pentru a părăsi țara în timpul procesului pentru viol

Pe 18 noiembrie au fost 25 de percheziții simultane în România și Italia, soldate cu 19 arestări, arme, imobile, mașini de lux și 99 de conturi bancare confiscate și zeci de victime salvate.

Procurorii DIICOT Iași și Carabinierii din Roma au lucrat împreună, cu sprijinul Europol.

Europol: „Trebuie să spargem stereotipurile – victimele sunt de toate vârstele și mediile”

Traficul de persoane implică exploatarea criminală a persoanelor vulnerabile în scop pur economic. Este o formă modernă de sclavie, adesea transnaţională”, subliniază Europol. Instituția cere evitarea stereotipurilor: victimele nu sunt doar femei tinere din medii sărace – pot fi de orice vârstă, naționalitate sau clasă socială.

Sursa: Agerpres

Etichete: trafic de persoane, europol, retea, metoda loverboy,

Dată publicare: 28-11-2025 17:56

Articol recomandat de sport.ro
"Pac!" Războiul de 13 milioane de euro purtat de Gigi Becali: "Ești nebun? Pun biciul pe voi!"
"Pac!" Războiul de 13 milioane de euro purtat de Gigi Becali: "Ești nebun? Pun biciul pe voi!"
Citește și...
Rețea de trafic de persoane, coordonată de un polițist din Pitești. Tinerele ar fi fost recrutate prin metoda „loverboy”
Stiri actuale
Rețea de trafic de persoane, coordonată de un polițist din Pitești. Tinerele ar fi fost recrutate prin metoda „loverboy”

La Pitești, a fost reținut un polițist de la Rutieră, acuzat de proxenetism și trafic de persoane.

Un proxenet român din Scoția ar fi primit 1.500 de lire de la Guvern pentru a părăsi țara în timpul procesului pentru viol
Stiri externe
Un proxenet român din Scoția ar fi primit 1.500 de lire de la Guvern pentru a părăsi țara în timpul procesului pentru viol

Liderul unei rețele de trafic de persoane din România ar fi primit 1.500 de lire de la Ministerul de Interne britanic pentru a fi repatriat, deși era în arest și aștepta să fie judecat pentru zece violuri, potrivit unei anchete Sky News.

Un medic din Craiova este acuzat de trafic de persoane pentru exploatarea unei femei prin muncă. Ce era forțată să facă
Stiri actuale
Un medic din Craiova este acuzat de trafic de persoane pentru exploatarea unei femei prin muncă. Ce era forțată să facă

Un medic din Craiova este vizat de un dosar penal, fiind suspectat că ar fi exploatat prin muncă o femeie, pe care a pus-o să facă curăţenie în locuinţa sa şi a membrilor familiei sale, dar şi în locaţii unde urmau să aibă loc diferite evenimente.

Trei persoane cu handicap, exploatate timp de doi ani într-o gospodărie din Olt. Suspectul le confisca indemnizațiile
Stiri actuale
Trei persoane cu handicap, exploatate timp de doi ani într-o gospodărie din Olt. Suspectul le confisca indemnizațiile

Acuzații grave aduse unui bărbat din judeţul Olt. Timp de doi ani, individul ar fi pus să muncească pentru el trei persoane cu handicap cărora le încasa și indemnizațiile. Acum suspectul este anchetat pentru trafic de persoane.

Tânăra exploatată sexual care s-a sinucis în Austria nu primea niciun ban. Bărbatul îi luase actele și o umilea permanent
Stiri Virale
Tânăra exploatată sexual care s-a sinucis în Austria nu primea niciun ban. Bărbatul îi luase actele și o umilea permanent

Un caz șocant de trafic de persoane și proxenetism a scos la iveală o tragedie. O tânără de 23 de ani din Capitală, exploatată sexual, s-a sinucis în Austria. Cazul este investigat de procurorii DIICOT.

Recomandări
Guvernul a adoptat reforma pensiilor speciale ale magistraților, avizată negativ de CSM. Urmează asumarea în Parlament
Stiri Politice
Guvernul a adoptat reforma pensiilor speciale ale magistraților, avizată negativ de CSM. Urmează asumarea în Parlament

Proiectul privind pensiile speciale ale magistraţilor a fost aprobat în ședinaț de Guvern. Executivul urmează să își asume răspunderea pentru reformă în Parlament.

Șeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, a demisionat după ancheta anticorupție demarată împotriva sa
Stiri externe
Șeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, a demisionat după ancheta anticorupție demarată împotriva sa

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că șeful biroului său prezidențial, Andrii Iermak, și-a prezentat demisia după ce agenția anticorupție a țării a inițiat o anchetă împotriva sa.

Mandat „la termen redus”. Scurta istorie a lui Ionuț Moșteanu la conducerea MApN: De la drone, la diplome
Stiri actuale
Mandat „la termen redus”. Scurta istorie a lui Ionuț Moșteanu la conducerea MApN: De la drone, la diplome

Ionuț Moșteanu, acum ministru demisionar, a preluat portofoliul Apărării Naționale în urmă cu cinci luni, după validarea Guvernului Bolojan în Parlament, cu 301 voturi „pentru” și 9 „împotrivă”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 28 Noiembrie 2025

47:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 Noiembrie 2025

01:49:58

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28