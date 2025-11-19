Trei persoane cu handicap, exploatate timp de doi ani într-o gospodărie din Olt. Suspectul le confisca indemnizațiile

Acuzații grave aduse unui bărbat din judeţul Olt. Timp de doi ani, individul ar fi pus să muncească pentru el trei persoane cu handicap cărora le încasa și indemnizațiile. Acum suspectul este anchetat pentru trafic de persoane.

Chinul oamenilor a început în 2023. Atunci, suspectul de 61 de ani dintr-o comună din Olt, a adus la el în gospodărie trei oameni care aveau probleme de sănătate, atât psihice cât şi locomotorii.

Individul avea o stână de oi şi punea victimele la muncă zilnică. Oamenii erau forţaţi să aibă grijă de animale şi să facă diverse treburi în gospodărie.

Victimele au vârste între 27 şi 45 de ani, iar individul care îi exploata le lua şi banii pe care acestea îi primeau lunar, drept ajutor pentru persoane cu handicap.

În cele din urmă, localnicii au început să bănuiască ce se întâmplă în casa individului şi au anunţat autorităţile. Miercuri, DIICOT a făcut percheziții la adresa respectivă şi l-au dus la audieri pe suspectul acuzat de trafic de persoane.

