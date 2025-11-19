Trei persoane cu handicap, exploatate timp de doi ani într-o gospodărie din Olt. Suspectul le confisca indemnizațiile

19-11-2025 | 13:46
perchezitii sclavi

Acuzații grave aduse unui bărbat din judeţul Olt. Timp de doi ani, individul ar fi pus să muncească pentru el trei persoane cu handicap cărora le încasa și indemnizațiile. Acum suspectul este anchetat pentru trafic de persoane.

autor
Alexandra Clej,  Roxana Vlădășel

Chinul oamenilor a început în 2023. Atunci, suspectul de 61 de ani dintr-o comună din Olt, a adus la el în gospodărie trei oameni care aveau probleme de sănătate, atât psihice cât şi locomotorii.

Individul avea o stână de oi şi punea victimele la muncă zilnică. Oamenii erau forţaţi să aibă grijă de animale şi să facă diverse treburi în gospodărie.

Victimele au vârste între 27 şi 45 de ani, iar individul care îi exploata le lua şi banii pe care acestea îi primeau lunar, drept ajutor pentru persoane cu handicap.

În cele din urmă, localnicii au început să bănuiască ce se întâmplă în casa individului şi au anunţat autorităţile. Miercuri, DIICOT a făcut percheziții la adresa respectivă şi l-au dus la audieri pe suspectul acuzat de trafic de persoane.

ambulanta gorj
În ancheta privind decesul pacientului din ambulanță, la Tg. Jiu, apare un nume legat de moartea unui băiat de 16 ani în 2024
Premierul Ilie Bolojan: ”Toate ministerele să aibă în vedere anul viitor o reducere a cheltuielilor cu până la 10%”

Sursa: Pro TV

Etichete: olt, diicot, sclavie,

Dată publicare: 19-11-2025 13:46

În ancheta privind decesul pacientului din ambulanță, la Tg. Jiu, apare un nume legat de moartea unui băiat de 16 ani în 2024
Stiri actuale
În ancheta privind decesul pacientului din ambulanță, la Tg. Jiu, apare un nume legat de moartea unui băiat de 16 ani în 2024

Poveste revoltătoare la Târgu Jiu, unde un bărbat de 78 de ani a murit în ambulanţa care îl plimba între secţiile Spitalului Judeţean.

Medicul Flavia Groșan a murit. Suferea de o boală incurabilă
Stiri actuale
Medicul Flavia Groșan a murit. Suferea de o boală incurabilă

Medicul Flavia Groșan a murit, miercuri, după o lungă suferință. Medicul a ajuns în atenția opiniei publice după mai multe controverse.

Ce trebuie să facem „pentru energie mai ieftină și mai curată în România” spune consilierul prezidențial Radu Burnete
Stiri actuale
Ce trebuie să facem „pentru energie mai ieftină și mai curată în România” spune consilierul prezidențial Radu Burnete

Consilierul prezidențial pe probleme economice și sociale, Radu Burnete, a tras un semnal de alarmă: România și Europa pot avea energie mai ieftină, mai curată și abundentă.

Premierul Ilie Bolojan: Toate ministerele să aibă în vedere anul viitor o reducere a bugetului de salarii cu până la 10%
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan: Toate ministerele să aibă în vedere anul viitor o reducere a bugetului de salarii cu până la 10%

Premierul Ilie Bolojan a explicat, miercuri, într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro, care va fi noua misiune a ministerelor în 2026 pentru a reduce cheltuielile, astfel încât deficitul din bugetul de stat să înceapă să ajungă ”la un nivel sustenabil”.

Milioane de utilizatori afectați, după ce rețele sociale și servicii online au căzut. Cauzele, explicate la iLikeIT
iLikeIT
Milioane de utilizatori afectați, după ce rețele sociale și servicii online au căzut. Cauzele, explicate la iLikeIT

Platforme importante nu au funcționat ieri din cauza unor probleme la un furnizor major de servicii online.

Începe ancheta Colegiului Medicilor în cazul fetiței de 2 ani moartă la stomatolog. Direcțiile urmate
Stiri actuale
Începe ancheta Colegiului Medicilor în cazul fetiței de 2 ani moartă la stomatolog. Direcțiile urmate

Colegiul Medicilor deschide o anchetă disciplinară în cazul fetiţei de 2 ani decedate la cabinetul stomatologic. Ancheta se concentrează pe evaluarea pre-anestezie şi decizia de sedare profundă luată de medici în acest caz.

