Operațiune DIICOT de amploare: 150 de percheziții și 240 de persoane duse la audieri în 30 de dosare de crimă organizată

26-11-2025 | 07:59
Inquam Photos / Octav Ganea

Poliţişti şi procurori DIICOT desfăşoară miercuri 150 de percheziţii în 30 de dosare vizând grupuri infracţionale organizate, specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori şi criminalitate. 

Vlad Dobrea

”Astăzi 26 noiembrie 2025, procurorii DIICOT îşi intensifică activitatea de combatere a formelor grave de criminalitate, prin derularea alături de Poliţia Română şi cu sprijinul Jandarmeriei Române, a unei ample operaţiuni ce cuprinde 30 de acţiuni operative desfăşurate în cadrul a tot atâtea dosare penale”, anunţă DIICOT.

Sunt puse în executare peste 150 mandate de percheziţie domiciliară şi peste 240 mandate de aducere în cauze ce vizează destructurarea unor grupuri infracţionale organizate, specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori şi criminalitate informatică.

”Percheziţiile care vor fi efectuate în cursul zilei de astăzi, vizează obţinerea de probe privind activitatea ilegală a grupurilor de criminalitate organizată şi a altor persoane implicate în activităţi infracţionale asociate criminalităţii organizate, în scopul tragerii lor la răspundere penală, şi identificării bunurilor susceptibile de a fi confiscate sau destinate recuperării prejudiciilor”, precizează DIICOT.

Sursa: News.ro

