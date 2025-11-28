Rețea de trafic de persoane, coordonată de un polițist din Pitești. Tinerele ar fi fost recrutate prin metoda „loverboy”

28-11-2025 | 07:51
La Pitești, a fost reținut un polițist de la Rutieră, acuzat de proxenetism și trafic de persoane.

Natașa Paraschiv

Bărbatul de 33 de ani ar fi capul unei rețele care racola tinere, obligate apoi să practice prostituția. La percheziții, anchetatorii au găsit în locuința polițistului inclusiv cocaină.

Au fost reținuți și trei complici, cu vârste între 21 și 30 de ani. Ofițerii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT îi supravegheau de un an.

Polițistul ar fi recrutat prin metoda „loverboy” o tânără, pe care ar fi obligat-o să practice prostituția în Elveția și Irlanda. O parte din banii câștigați ajungeau la el, spun anchetatorii.

Alte 4 fete ar fi victimele rețelei. Chiar și soția unuia dintre suspecți!

Cei patru vor ajunge astăzi în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă. 

Sursa: Pro TV

Etichete: politist, pitesti, proxenetism,

Dată publicare: 28-11-2025 07:45

