Incendiu uriaș lângă București. Arde o hală cu materiale plastice
Un incendiu uriaș a izbucnit în luni dimineață în localitatea ilfoveană Buftea.
Flăcările au cuprins în jur de 700 de metri pătrați dintr-o hală în care erau depozitate materiale plastice, iar un nor mare de fum a cuprins orașul.
Mai multe echipaje de pompieri intervin la fața locului, iar militarii au reușit, în urmă cu jumătate de oră, să localizeze incendiul.
Din fericire, vâlvătaia nu a apucat să se extindă la clădirile din vecinătate și nicio persoană nu a fost rănită.