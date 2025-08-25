Incendiu uriaș lângă București. Arde o hală cu materiale plastice

Flăcările au cuprins în jur de 700 de metri pătrați dintr-o hală în care erau depozitate materiale plastice, iar un nor mare de fum a cuprins orașul.

Mai multe echipaje de pompieri intervin la fața locului, iar militarii au reușit, în urmă cu jumătate de oră, să localizeze incendiul.

Din fericire, vâlvătaia nu a apucat să se extindă la clădirile din vecinătate și nicio persoană nu a fost rănită.

