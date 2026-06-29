Valul de căldură este o amenințare în primul rând pentru persoanele vulnerabile, sfătuite de autorități să evite deplasările care nu sunt absolut necesare.

Un bărbat de 56 de ani, paznic la oi, a murit duminică seară la Iași, cel mai probabil din cauza căldurii.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași: „A fost găsit pe câmp inconștient, evident cu expunere la soare. Temperatura acestui pacient era de 40 de grade. Deci principala cauza pe care o considerăm este hipertermia, dar există și posibilitatea unei afectări cardiovasculare sau cerebrale, tot în contextul expunerii la căldură și a consumului de alcool, după cum au declarat martorii”.

Omul a fost resuscitat de medici și transportat la spital în stare critică. Acolo, a fost declarat decesul.

La Cluj-Napoca, un angajat al Spitalului Județean de Urgență, care lucra afară, în curte, a ajuns la camera de gardă după ce i s-a făcut rău din cauza căldurii.

Dorel Danciu, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj: „Afecțiuni datorate temperaturii ridicate. Pacientul a fost evaluat, după care a părăsit unitatea medicală cu recomandări, fiind în afara oricărui pericol.”

Pentru aceste zile de foc, în multe orașe au fost amenajate puncte de prim ajutor. În Cluj-Napoca, în fiecare punct doi asistenți medicali sunt pregătiți să intervină în caz de nevoie.

Simion Tanța, Serviciul Situații de Urgență: „La un cod roșu luăm măsuri suplimentare. Dacă avem o situație, preluăm până vine o ambulanță.”

Cadrele medicale spun că la prânz au observat persoane, în special vârstnice, care s-au expus în soarele puternic.

Ioana Brancea, asistentă medicală: „Indicat ar fi să nu părăsească locuința. Le spuneam să fie un pic atenți, să poarte măcar o pălăriuță, să aibă tot timpul o sticlă de apă la ei.”

Fără niciun pic de verdeață și pavată cu granit, Piața Sfatului din Brașov s-a încins ca un cuptor. Mesele, majoritatea expuse la soare, au rămas goale.

Corespondent PROTV: „Termometrul arată HI, ceea ce înseamnă o temperatură de peste 60 de grade Celsius.”

La o masă așezată la umbră, temperatura era la jumătate.

Rău este și pe calea ferată. Zeci de oameni care au plecat cu trenul din Iași către București au trăit o experiență de coșmar, după ce locomotiva s-a stricat.

Dacă afară erau 38 de grade Celsius, în vagonul încins de soare s-au atins peste 50.

Femeie: „Căldură insuportabilă, rochia e udă pe mine, apa e ceai”.

Trenul a ajuns la București cu 210 minute întârziere.

Între timp, fermierii din vestul țării, aflați în plină campanie de recoltat, lucrează vegheați de cisterne cu apă.

Acestea se deplasează în urma utilajelor, pentru că o scânteie ar face să se aprindă imediat lanurile uscate.

Mecanizator: „Fiind temperaturile foarte mari, este foarte ușor de luat foc. Avem 30-50 de grade”.

Alexander Degianski, fermier: „Vorbim de pagube de zece milioane de euro, pe puțin, dacă se întâmplă ceva de anvergură, super mare.”

În ultimele două zile, în Timiș au luat foc trei utilaje care se aflau la recoltat, iar flăcările s-au extins și la vegetația uscată.

Și Bucureștiul s-a sufocat duminică, chiar dacă a fost sub cod portocaliu de căldură.

Locuitor: „E foarte cald, dar am avut noroc de un tramvai cu aer”.

În parcuri, fiecare petic de umbra a fost ocupat.

Luni va fi însă și mai cald. De la ora 10, aproape toată țara intră sub cod roșu de caniculă, valabil până miercuri dimineață.

Oana Catrina, meteorolog de serviciu: „Temperaturile maxime sunt măsurate în adăposturile meteo situate la 2 metri deasupra solului într-o încăpere ventilată și închisă. Deci temperaturile pe care oamenii le resimt vor fi și mai mari de atât, vor fi cu mult mai mari decât cele înregistrate în stațiile noastre”.

Maximele de temperatură măsurată ar putea ajunge la 41 de grade Celsius.

Reporteri: Ioan Vrâncean, Iulia Ciuhu, Alexia Enescu, Electra Ghiza, Daniel Preda, Bianca Ghiță