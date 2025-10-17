„Noaptea Companiilor” a transformat Brașovul într-un târg mobil de joburi. Cei dornici de muncă au fost așteptați cu oferte

Pentru a atrage cât mai mulți oameni, companiile folosesc metode tot mai creative și prietenoase. La Brașov a fost organizată „Noaptea Companiilor”, la care au venit zeci de studenți și seniori în căutarea unui loc de muncă.

O cursă de autobuz specială i-a plimbat prin diverse stații, unde companiile în căutare de salariați le-au prezentat ofertele.

Mircea e student la Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. A venit la eveniment în căutarea unui loc de muncă part-time.

Mircea Morar, student: „Am încercat să găsesc pe departamentul de AI și pe Automatică. Sunt foarte multe oportunități. Aș putea să mă uit și în alte domenii.”

Interviuri rapide și discuții directe cu angajatorii

Companiile au organizat sesiuni de „speed dating”, întâlniri rapide în care se poate descoperi ce activitate i s-ar potrivi mai bine viitorului angajat.

Alice Lelcub, managerul de resurse umane al unei companii: „Acum au ocazia să pună întrebările relevante cu adevărat. Să ne întrebe: ok, ce înseamnă HR, de exemplu? Ce presupune să facă într-o activitate de finance sau banking.”

Studenții au putut vedea și condițiile de muncă.

Andra Chihaia, directorul de resurse umane al unei companii: „Avem diverse workshop-uri, de la activitățile direct productive, oameni care intră efectiv în atelierele în care se desfășoară procesele de asamblare.”

Tinerii, interesați și de atmosfera de lucru

Tinerii nu caută doar un loc de muncă bine plătit, ci și un colectiv prietenos.

Student: „Cred că dacă e un job bine plătit, dar colectivul este stresant, nu poți rezista mult acolo.”

Studentă: „Sunt și în căutarea unui job part-time de 4 ore pe marketing. Aș vrea și un colectiv destul de prietenos ca să ai cu cine colabora.”

Student: „Să învăț cum să lucrez într-o echipă, să vorbesc cu oamenii, să am discuții importante, să învăț cum se face brainstormingul.”

Ioana Lorenc, directorul de marketing al unei companii: „Suntem prezenți la foarte multe activități și evenimente, începând de la comunicarea în social media, de la evenimente culturale sau de voluntariat, continuând cu târgurile.”

„Noaptea Companiilor” ajunge la Târgu Mureș, în 24 octombrie, și la Sibiu, în 30 octombrie.

