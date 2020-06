„Morţii și pacienții cu coronavirus sunt reali”. Avertismentul unui cunoscut medic din Timișoara

„Morţii și pacienții cu coronavirus sunt reali”. Este semnalul de alarmă tras de medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului „Victor Babeş” din Timișoara, care precizează că acest virus încă reprezintă o noutate și pentru cadrele medicale.

„Morţii sunt reali, pacienţii sunt reali. Virusul este real, nu putem să îl vedem, este un breaking news sau un prime time news inclusiv pentru noi, lumea medicală. Am început să simțitm clinic cum să manage-uim virusul, dar terapeutic nu avem o armă letală împotriva lui... Acest virus este foarte parşiv. Sars-Cov-2 nu e un virus respirator tipic, asta trebuie să conştientizăm”, a avertizat medicul Cristian Oancea, într-un Interviu pentru Opinia Timișoarei.

Odată cu măsurile de relaxare, numărul cazurilor a început din nou să crească, iar odată cu reluarea activităților, trebuie să fim atenți la bolnavii asimptomatici, care „diseminează”, mai spune Cristian Oancea.

„Pot să fiu un purtător sănătos şi să vă dau boala. Poate aveți nişte comorbiditati, sau poate aveţi o sensibilitate imună, şi aici discutăm de 3 paliere imune şi puteţi face o formă moderată sau severă de boală. Şi aici nu e de joacă. Acum am reînceput să reevaluăm simptomele post COVID. E un virus care ucide”, a declarat el.

Infecția cu coronavirus este periculoasă și pentru tineri, chiar și în cazul în care nu au alte boli, mai spune medicul, care a dat ca exemplu doi pacienți cu Covid-19 fără comorbidități pe care nu a reușit să îi salveze.

„Am avut 2 pacienţi, un tânăr de 44 de ani, fără comorbiditati, adus din Arad, cu formă modertă-severă, l-am băgat în Terapie Intensivă, am stat zi şi noapte lângă el, am făcut repletie plasmatică - înainte nu aveam plasmă post COVID - şi vreau să vă spun că în două zile şi jumătate a decedat. Nu avea nicio comorbiditate. Am avut fată tânără, de 24 de ani, care avea un anumit grad de hipertensiune arterială, uşor, la limita 140-150, şi care a decedat. Vorbim de oameni tineri, fără comorbiditati aparente care s-au dus la exitus. Eu vorbesc din ce am văzut cu ochii mei. Am încercat toate terapiile şi nu i-am putut salva pe acei oameni” a mai spus doctorul Cristian Oancea.

În condițiile în care încă nu există un vaccin anti-Covid, medicul ne îndeamnă să ne facem vaccinul împotriva gripei. „Ferească Dumnezeu să faci şi gripă şi Sars-Cov-2. Şansele de supravieţuire sunt minime”, a explicat managerul Spitalului Victor Babeş.

„Problema este că la noi cam unul din cinci sau șase dezvoltă anticorpi care se menţin şi nu rezistă a la long. Dacă te-ai îmbolnăvit azi de Sars-Cov-2 nu înseamnă că pe parcursul vieţii nu o să mai dezvolţi. Studiile au arătat că protecţia anticorpilor e de 2-3 luni, inclusiv la gripă. De aceea, vaccinarea antigripală e recomandată de 2 ori pe an pentru că tine cam 6 luni, apoi memoria imună uită”, a explicat el.

„Insist că trebuie că vaccinarea să fie un act obligatoriu. Înainte de ’90 ne-au făcut să avem o protecţie imună mai bună ca în alte ţări, lucru care s-a arătat acum. Probabil vor apărea dovezile în următorii ani. Se vede în numărul de decese şi numărul de infectaţi”, a adăugat medicul.