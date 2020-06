Avertismentul unui medic despre valul 2 de Covid-19, când începe școala: ”Situația e tragică”

Dacă Guvernul nu face ceva concret în această perioadă, în care cele mai multe unități de învățământ sunt închise, pentru a remedia situația școlilor cu condiții sanitare precare, atunci situația ar putea deveni tragică la toamnă, când încep cursurile.

Acesta este avertismentul unui medic primar pediatru, specializat în tratarea copiilor, care se gândește deja la posibila apariție a unui val 2 de infectări cu noul coronavirus chiar la toamnă, când începe anul școlar.

”Dacă ne vom dezvolta obiceiul ca atunci când venim acasă, intrăm în cabinet, în birou, după ce ne-am scos pantofii la intrare, primul lucru: să ne facem reflexul să mergem la baie să ne spălăm. Pe copii să-i învățăm, să le punem în gentuță dezinfectant alcoolizat gel, pentru că sunt școli care nu au încă veceu înauntru și baie comună.

Apropo, aici autoritățile au timp destul, la cât au fost închise școlile, să facă ceva pentru cele 1170 de școli care au veceu în curte. Eu râd acum, dar situația e tragică. Dacă și la toamnă situația va fi fix la fel și vor fi școli fără autorizație de funcționare, fără aprobare de la pompieri ...n-am învățat nimic din chestia asta.

Cred că asta este investiția cea mai mare pe care trebuie să o facem în viitor. Să sperăm că dacă ducem - câți bani vor fi, puțini, că o să fie niște constrângeri - către învățământ, către sănătate, către drumuri, infrastructură, și dacă vom respecta un pic regulile, o să ne fie un pic mai bine tututor.” - a spus medicul la Pro TV.

Dr. Mihai Craiu: ”De acum încolo mi se pare un pic periculos”

Deși România a început să reducă restricțiile, iar populația pare mult mai relaxată decât în urmă cu o lună, medicii ne avertizează că pericolul nu a trecut încă.

Aproape toți specialiștii sunt convinși că va urma și un val 2 de infectări, astfel că ... trebuie să fim prudenți.

”De acum încolo mi se pare un pic periculos, pentru că am început să ne relaxăm. Zic noi, ca neam, așa, pentru că am avut noroc, să spunem lucrurilor pe nume. Cifra de morți e foarte mică raportată la ceea ce vedem în restul lumii. Trebuie să fim în continuare prudenți și să tratăm cu respect acest nou virus, pentru că are încă multe surprize să ne ofere.” - a spus doctorul.

Infecția cu Covid-19 la copii poate apărea și sub forma unei dureri .. de burtă

Medicul Mihai Craiu mai spune că părinții trebuie să fie foarte atenți la simptomele pe care le manifestă copiii în această perioadă, deoarece o eventuală infectare cu Covid-19 nu provoacă doar dificultăți de respirație, de exemplu.

”Apropo, părinții trebuie să știe că poate să înceapă și ca o gastroenterită. Infecția la copil poate să fie și ca o diaree. Avem pacienți, am văzut, au văzut și colegii noștri de la alte spitale de pediatrie din București, manifestări de tip enterit. Deci a venit numai cu diaree, fără respirație dificilă fără oxigeno-dependență, fără .. Pentru că există receptorii ACE 2 și în tractul digestiv, deci poate să intre și p-acolo.” - a mai spus el în emisiunea ”Doctor de bine”.