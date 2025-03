Ziua Femeii, sărbătorită cu muzică și spumă la Băile Sărate din Ocna Mureș: „O atmosferă impecabilă”

Alături de parteneri sau prietene, au participat la o petrecere cu spumă, unde muzica și voia bună au fost literă de lege.

Iar pentru că temperaturile sunt ridicate, curajoșii au făcut plajă și au testat piscinele exterioare.

Multe doamne au început petrecerea cu spumă de la piscină în pași de dans. Bărbații nu au stat mult pe gânduri și s-au lăsat și ei purtați de acordurile muzicii live.

Pe lângă bazin, și-au uimit partenerele cu o coregrafie clasică.

Costumul de baie a fost dress code-ul petrecerii organizate la Băile Sărate de la „Ocna Mureș”.

Pentru multe dintre doamnele prezente, o zi de relaxare a fost cadoul perfect.

Femeie: „8 Martie la băi este foarte frumos, am primit cadou de la băiatul meu și am făcut baie cu spumă, am făcut exerciții e o atmosferă impecabilă, apa minunată”.

Oamenii au plătit pentru o zi întreagă la piscină 80 de lei. Cei care au vrut să stea doar 4 ore, au scos din buzunar 50 de lei.

Corneliu Engi – director Băile Sărate Ocna Mureș: „Mulțumim soților care au ales ca doamnele să își petreacă 8 martie la baza de treatment de la Ocna Mureș."

