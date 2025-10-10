„Enigmele României”, noul documentar VOYO. John Florescu dezvăluie inspirația din spatele proiectului

Luna octombrie aduce pe VOYO o serie documentară captivantă, în care actorul Marcel Iureș explorează unele dintre cele mai intrigante mistere și enigme ale istoriei României, încă pline de întrebări și controverse.

Documentarul „Enigmele României” se axează pe materiale din arhive și include relatări despre castele, crime, personalități istorice, lumini cerești și ritualuri religioase ascunse. Cele 6 episoade care ne vor purta prin tainele trecutului sunt: Jaful de la Muzeul Brukenthal, Minunea de la Maglavit, Moartea lui Mihai Eminescu, Misterul iahtului Ostara, Castelul Iuliei Hașdeu, Vlad Țepeș, Barbu Catargiu (Cine este asasinul) 1862, OZN-uri în România, Maria Tănase: O iubire interzisă.

Despre munca din spate și ideea care a stat la baza acestui proiect grandios, ne-a povestit mai multe producătorul John Florescu.

Într-un interviu exclusiv, John Florescu ne povestește despre cum a luat naștere documentarul „Enigmele României” și despre inspirația din spatele acestuia. „Eu și echipa mea am lucrat anterior la documentare precum „Maria, inima României”, „Războiul Regelui” sau „Regele Mihai: drumul către casă”. Dar, în timp ce documentam istoria acestor mari personalități ale României, am început să ne gândim: care sunt cele mai mari enigme ale țării? Ce mistere nu au fost încă explicate?”, spune John Florescu.

Astfel, a început căutarea. „Am făcut un inventar și am descoperit aproximativ 45 de enigme. De acolo s-a născut ideea documentarului.” Procesul de documentare a fost unul meticulos și laborios. „Cel mai mult contează cercetarea. Trebuie să aduni dovezi clare”, menționează producătorul.

Echipa lui Florescu a petrecut ore întregi studiind arhive, interogând istorici și vorbind cu martori care aveau informații valoroase despre faptele și evenimentele istorice relatate în documentar. „Am încercat să rezolvăm unele dintre aceste mistere, utilizând toate resursele disponibile, în cel mai bun mod cu putință”, povestește Florescu. „Am vrut să aflăm ce este posibil, dar, desigur, există și mistere care nu pot fi rezolvate.”

Documentarul „Enigmele României”, disponibil pe VOYO, promite să aducă la lumină povești fascinante, unele dintre ele poate necunoscute chiar și celor mai pasionați de istoria țării. John Florescu și echipa sa și-au propus nu doar să informeze, ci și să stârnească curiozitatea publicului, să pună întrebări și să provoace reflecții asupra trecutului nostru comun.

Personalități publice, printre colaboratorii de seamă ai documentarului

Pentru realizarea documentarului, echipa lui John Florescu a beneficiat și de sprijinul unor personalități publice importante din România. Printre cei care au adus un aport semnificativ în crearea proiectului sunt: fostul președinte Emil Constantinescu, jurnalistul Cristian Tudor Popescu, artista Loredana și omul de afaceri George Becali. Fiecare dintre aceștia a adus un punct de vedere diferit, dar esențial, completând astfel povestea misterioasă a României.

Prin documentarul „Enigmele României”, John Florescu încearcă să aducă în atenția publicului informații prețioase, care nu se învață la școală și despre care nu ai citit nicăieri. Sunt povești care au așteptat ani de zile pentru a fi aduse la lumină.

