„Enigmele României”, noul documentar VOYO. John Florescu dezvăluie inspirația din spatele proiectului

Cultura
10-10-2025 | 20:59
John Florescu

Luna octombrie aduce pe VOYO o serie documentară captivantă, în care actorul Marcel Iureș explorează unele dintre cele mai intrigante mistere și enigme ale istoriei României, încă pline de întrebări și controverse.

autor
Știrile PRO TV

Documentarul „Enigmele României” se axează pe materiale din arhive și include relatări despre castele, crime, personalități istorice, lumini cerești și ritualuri religioase ascunse. Cele 6 episoade care ne vor purta prin tainele trecutului sunt: Jaful de la Muzeul Brukenthal, Minunea de la Maglavit, Moartea lui Mihai Eminescu, Misterul iahtului Ostara, Castelul Iuliei Hașdeu, Vlad Țepeș, Barbu Catargiu (Cine este asasinul) 1862, OZN-uri în România, Maria Tănase: O iubire interzisă.

Despre munca din spate și ideea care a stat la baza acestui proiect grandios, ne-a povestit mai multe producătorul John Florescu.

Într-un interviu exclusiv, John Florescu ne povestește despre cum a luat naștere documentarul „Enigmele României” și despre inspirația din spatele acestuia. „Eu și echipa mea am lucrat anterior la documentare precum „Maria, inima României”, „Războiul Regelui” sau „Regele Mihai: drumul către casă”. Dar, în timp ce documentam istoria acestor mari personalități ale României, am început să ne gândim: care sunt cele mai mari enigme ale țării? Ce mistere nu au fost încă explicate?”, spune John Florescu.

Citește și
tup
Povestea lui ȚUP, primul serial de animație românesc post-’89, în maraton pe PRO TV și disponibil integral pe VOYO

Astfel, a început căutarea. „Am făcut un inventar și am descoperit aproximativ 45 de enigme. De acolo s-a născut ideea documentarului.” Procesul de documentare a fost unul meticulos și laborios. „Cel mai mult contează cercetarea. Trebuie să aduni dovezi clare”, menționează producătorul.

Echipa lui Florescu a petrecut ore întregi studiind arhive, interogând istorici și vorbind cu martori care aveau informații valoroase despre faptele și evenimentele istorice relatate în documentar. „Am încercat să rezolvăm unele dintre aceste mistere, utilizând toate resursele disponibile, în cel mai bun mod cu putință”, povestește Florescu. „Am vrut să aflăm ce este posibil, dar, desigur, există și mistere care nu pot fi rezolvate.”

Documentarul „Enigmele României”, disponibil pe VOYO, promite să aducă la lumină povești fascinante, unele dintre ele poate necunoscute chiar și celor mai pasionați de istoria țării. John Florescu și echipa sa și-au propus nu doar să informeze, ci și să stârnească curiozitatea publicului, să pună întrebări și să provoace reflecții asupra trecutului nostru comun.

Personalități publice, printre colaboratorii de seamă ai documentarului

Pentru realizarea documentarului, echipa lui John Florescu a beneficiat și de sprijinul unor personalități publice importante din România. Printre cei care au adus un aport semnificativ în crearea proiectului sunt: fostul președinte Emil Constantinescu, jurnalistul Cristian Tudor Popescu, artista Loredana și omul de afaceri George Becali. Fiecare dintre aceștia a adus un punct de vedere diferit, dar esențial, completând astfel povestea misterioasă a României.

Prin documentarul „Enigmele României”, John Florescu încearcă să aducă în atenția publicului informații prețioase, care nu se învață la școală și despre care nu ai citit nicăieri. Sunt povești care au așteptat ani de zile pentru a fi aduse la lumină.

Economia României stagnează. Guvernanții își pun toate speranțele în banii europeni: ”Există premise foarte bune”

Sursa:

Etichete: voyo, documentar,

Dată publicare: 10-10-2025 20:50

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Cine sunt concurenții noului reality-show Trădătorii. „Pe lângă job-ul meu în IT, sunt centură neagră în Jiu-Jitsu Brazilian”
Stiri Diverse
Cine sunt concurenții noului reality-show Trădătorii. „Pe lângă job-ul meu în IT, sunt centură neagră în Jiu-Jitsu Brazilian”

Din octombrie, la PRO TV și pe VOYO, va începe una dintre cele mai intense emisiuni în care strategia și manipularea trebuie să fie prezente în fiecare clipă.

Povestea lui ȚUP, primul serial de animație românesc post-’89, în maraton pe PRO TV și disponibil integral pe VOYO
Stiri Mondene
Povestea lui ȚUP, primul serial de animație românesc post-’89, în maraton pe PRO TV și disponibil integral pe VOYO

Cărțile ȚUP, scrise de colegul nostru, Alex Donovici, au cucerit copii din întreaga lume. Iar VOYO a transformat povestea lor în primul serial românesc de animație, de după '89!

România U21 – Kosovo U21 0-0, meci transmis pe VOYO și Pro Arena. Tinerii tricolori încep preliminariile EURO 2027 cu un egal
Stiri Sport
România U21 – Kosovo U21 0-0, meci transmis pe VOYO și Pro Arena. Tinerii tricolori încep preliminariile EURO 2027 cu un egal

Vineri seară, de la ora 18:30, România primește vizita reprezentativei din Kosovo pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași. Meciul va putea fi urmărit în direct pe VOYO și la Pro Arena.

Recomandări
Economia României stagnează. Guvernanții își pun toate speranțele în banii europeni: ”Există premise foarte bune”
Stiri Economice
Economia României stagnează. Guvernanții își pun toate speranțele în banii europeni: ”Există premise foarte bune”

Economia României a încetinit în prima jumătate a anului și vorbim despre o stagnare în aproape toate domeniile. Avansul a fost de doar 0,3% față de aceeași perioadă din 2024.  

Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump
Stiri Sociale
Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump

Fără Statele Unite, Europa nu poate face față unui război cu Rusia, iar numărul militarilor americani în România este acceptabil, însă nu ar strica să fie mai multe baze.

Tinerii se feresc de muncă, în timp ce vârstnicii o caută. Românii de peste 70 de ani, dornici să se angajeze
Stiri Sociale
Tinerii se feresc de muncă, în timp ce vârstnicii o caută. Românii de peste 70 de ani, dornici să se angajeze

Cu un șomaj foarte mare în rândul tinerilor de până în 24 de ani, Agenția Națională a Forței de Muncă a organizat un târg de amploare dedicat absolvenților. Doar că, cei mai mulți dintre vizitatori și-au încheiat studiile acum o jumătate de secol.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Octombrie 2025

43:31

Alt Text!
La Măruță
10 Octombrie 2025

01:30:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28