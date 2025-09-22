Cine sunt concurenții noului reality-show Trădătorii. „Pe lângă job-ul meu în IT, sunt centură neagră în Jiu-Jitsu Brazilian”

Din octombrie, la PRO TV și pe VOYO, va începe una dintre cele mai intense emisiuni în care strategia și manipularea trebuie să fie prezente în fiecare clipă.

24 de concurenți intră într-un castel izolat, unde ziua vor trebui să lucreze împreună, iar seara să descopere trădătorii, înainte ca aceștia să-i elimine din competiție.

Ines Stana vine din Baia Mare și este content creator, cu aproape un milion de urmăritori în mediul online: „Sunt creator de conținut de câțiva ani, dar, de fapt, fac asta din copilărie. De la 12 ani îmi plăcea să fac oamenii să râdă și să se simtă bine. Așa a început pasiunea pentru jocuri de rol și umor, iar internetul a devenit, în timp, meseria mea – practic, îmi trăiesc visul. Sunt un om deschis, sincer, prietenos; îmi plac conexiunile între oameni – ei sunt tot ce contează, din punctul meu de vedere, în viața reală. M-am născut în Baia Mare, dar m-am mutat de mică la București. Participarea la emisiunea TRĂDĂTORII este cea mai intensă experiență a vieții mele”.

Din Râmnicu Sărat a acceptat provocarea TRĂDĂTORII și Daniel Cojanu care lucrează în domeniul cercetării: „Nu am crezut niciodată că o să ajung să lucrez într-un laborator și că o să-mi și placă să fac chestia asta. Lucrez cu microorganisme, cu bacterii, cu fungi. Sunt un om care, prin fiecare lucru pe care l-a făcut, a încercat să-și rupă niște bariere, să-și dovedească că poate, că merită un loc pe care înainte nu credea că-l poate merita, să-și dea seama că este la fel de bun ca ceilalți, că poți să rămâi fidel valorilor tale fără să faci compromisuri prea mari.”.

Iulian Raicu a lăsat pentru o perioadă IT-ul în Constanța și a decis să aibă parte de o experiență inedită la castel: „Pot să zic că sunt o persoană foarte optimistă și îmi place să fiu printre oameni, să-mi petrec timpul cu prietenii. Pe lângă job-ul meu în IT, sunt centură neagră în Jiu-Jitsu Brazilian și instructor la o sală de arte marțiale, din București. Îmi place să lucrez cu oamenii și sunt o fire pozitivă și sociabilă”.

Una dintre concurentele acestui sezon este Maria Secrieriu, din București, care lucrează în domeniul educațional: „Sunt educator specializat din 2020 și fac asta cu sufletul; nu o văd ca pe o carieră, ci ca pe o experiență extraordinară. Este cel mai îmbucurător lucru pe care-l pot face în viața mea, pentru că inocența copiilor și zâmbetele lor zilnice sunt neprețuite. Am mai multe pasiuni, fac Enduro alături de fete, ceea ce-i surprinde pe mulți, fiind un sport dur, asociat de obicei cu bărbații. Nu merg la competiții, pentru că am grijă să nu mă accidentez. Sunt foarte empatică și mă poți manipula cu ușurință emoțional, dar, la un moment dat, te văd”.

Săptămâna viitoare vom afla care sunt următorii concurenți ce vor accepta cea mai intensă provocare a vieții lor: TRĂDĂTORII

