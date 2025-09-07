Povestea lui ȚUP, primul serial de animație românesc post-’89, în maraton pe PRO TV și disponibil integral pe VOYO

Cărțile ȚUP, scrise de colegul nostru, Alex Donovici, au cucerit copii din întreaga lume. Iar VOYO a transformat povestea lor în primul serial românesc de animație, de după '89!

Duminică, de la 11:00, primul sezon poate fi urmărit, integral, pe PRO TV. Pentru prima dată în România, serialul de pe VOYO vine și cu versiunea pentru persoane cu deficiență de auz.



Vasile Alboiu, Creative Director PRO TV: „Este un serial foarte, foarte interesant, foarte bine primit de copii, de familii în primul rând. Și noi ne bucurăm foarte tare că o să vină și sezonul doi. Lucrăm la sezonul doi”.

Roxana Hulpe: „De unde a pornit ideea unui serial de animații?”

Vasile Alboiu: „În primul rând a pornit de la cărți. Alex Zonovicea a a scris niște cărți pur și simplu nemaipomenite, ilustrate foarte bine și mai departe pasul următor a a fost cumva foarte, foarte natural pentru că Țop e un personaj foarte iubit de din cărți și asta am văzut când am făcut lansarea. Cred că acum două luni sau trei luni de zile, când am lansat primul primul sezon și era plin de copii. Deci am au stat la o coadă de 2h ca să primească un autograf de la Alexdonovici și să le dăm postere cu ȚUP și tot felul de de de materiale, deci e foarte, foarte îndrăgit și am văzut copii care se își fac costume cu persoana din sub. Am văzut o fetiță că aici făcusem costum din cum merg cu Fulger și avea în spate o chestie foarte, foarte interesant”.

Mai multe detalii în video-ul de mai sus.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













