Pentru unii, acesta poate părea doar un gest extrem de curajos. Însă face parte din terapia numită Wim Hof (UIM HOF), care îmbină expunerea la frig cu exercițiile mentale și cele de respirație.

Metoda Wim Hof îmbină frigul cu respirația

Corespondent PROTV: „Apa de aici are între 0 și un grad Celsius și este plină ochi cu gheață. Iar cei care practică această metodă au învățat cum să își regleze respirația și cum să facă față disconfortului atunci când intră în apă.”

Cei care pun în aplicare acest set de practici îi recunosc beneficiile - atât pentru sănătatea mintală, cât și pentru cea fizică.

Participant: „Am venit cu durere de gleznă și văd că pot să mă mișc, ceea ce e foarte bine, acum 2 ture am venit cu criză de lombar și după ce am ieșit din gheață nu am mai avut nimic, mi s-a părut incredibil.”

Participant: „Plin de energie și cred că asta mi-a schimbat viața sincer.”

Participant: „Am început cu gheață, apoi am descoperit și respirația și conexiunea dintre ele.”

Studiile indică o reducere a nivelului de stres

Experții confirmă acest lucru. Un studiu din 2025, la care au participat peste 3 mii de oameni, din 7 țări, precum Statele Unite, Olanda sau Australia, a identificat o reducere semnificativă a nivelului de stres, la 12 ore după expunerea la apă rece. Dar și o mai bună calitate a somnului.

Huseyn Hortoglu, instructor „WIM HOF METHOD": „Fac de 4 ani, trăim într-o societate cu foarte mult stres și stresul ăsta m-a împins spre depresie și ca să nu intru în depresie am auzit de la un prieten de metodă. Altfel lucrez acum, nu sunt pierdut în muncă, în stres.”

Răzvan Preduchin, antreprenor în longevitate: „Este folosită foarte des de sportivii de performanță pentru recuperare după efort, expunerea la rece este o terapie folosită de peste 40-50 de ani.”

Medicii recomandă prudență la expunerea la frig

Medicii însă au câteva recomandări.

Andreea Mihalache, medic cardiolog: „Poate fi plăcută și relativ sigură pentru o persoană tânără și sănătoasă. O senzație plăcută nu înseamnă un tratament. După ieșire - nu duș fierbinte imediat, ci haine uscate și mișcare ușoară. Niciodată singuri. Intrare lentă, 2-3 minute la început. Fără alcool înainte.”

Un control medical înainte e foarte important. Iar copiii, femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni ale sistemului cardiac ar trebui să evite această practică.