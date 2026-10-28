Danemarca a interzis în 2023 comercializarea preparatelor cu ashwagandha, invocând posibile riscuri pentru sănătate, inclusiv efecte asupra sistemului hormonal, tiroidei și funcției reproductive. În România, suplimentul este legal și poate fi achiziționat din farmacii, scrie rynekzdrowia.pl.

Ashwagandha, cunoscută și sub denumirea de ginseng indian, este utilizată de mii de ani în medicina ayurvedică. Este promovată drept un adaptogen natural, adică o substanță despre care se susține că ajută organismul să facă față stresului și oboselii.

Popularitatea sa a crescut în ultimii ani, însă specialiștii atrag atenția că originea naturală a unui produs nu garantează că acesta este lipsit de riscuri.

De ce a interzis Danemarca suplimentele

Decizia autorităților daneze din 2023 s-a bazat pe analiza unui raport al Universității Tehnice din Danemarca, care a evidențiat posibile efecte asupra sistemului endocrin, glandei tiroide și aparatului reproducător.

Printre riscurile semnalate s-au numărat posibile dereglări hormonale și riscuri pentru sarcină, inclusiv posibilitatea producerii unui avort spontan.

Ulterior, și alte țări europene au analizat siguranța acestor produse. Potrivit materialului citat, Țările de Jos au adoptat măsuri similare, în timp ce Finlanda și Suedia au evaluat posibile restricții. Autoritățile sanitare franceze au emis avertismente, în special pentru femeile însărcinate și persoanele sub 18 ani.De asemenea, și în Polonia este legală, dar autoritățile au impus limite clare privind doza zilnică admisă în suplimente.

Măsurile diferă de la o țară la alta, iar o interdicție națională nu înseamnă automat că produsul este interzis în întreaga Uniune Europeană.

Cine ar trebui să fie deosebit de precaut

Specialiștii recomandă prudență în special în cazul:

Femeilor însărcinate, din cauza posibilelor riscuri pentru sarcină.

Persoanelor cu afecțiuni ale tiroidei, deoarece planta ar putea influența funcția tiroidiană.

Persoanelor cu tulburări hormonale, pentru care efectele suplimentului pot fi relevante.

Persoanelor care iau medicamente, deoarece pot exista interacțiuni ce trebuie evaluate de un medic.

Copiilor și adolescenților, pentru care siguranța utilizării trebuie analizată cu atenție.

În aceste situații, este indicat un consult medical înainte de începerea administrării.

Ashwagandha este promovată pentru efectele sale presupuse asupra stresului, somnului și stării generale de bine. Totuși, dovezile privind beneficiile și siguranța sa nu sunt suficiente pentru a garanta că utilizarea este potrivită pentru toată lumea. Diferențele dintre produsele disponibile, concentrațiile extractelor și starea de sănătate a fiecărei persoane pot influența atât efectele, cât și riscurile.