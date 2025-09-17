Bucureștenii pierd peste 12 zile de lucru anual, blocați în trafic. „E horror. Nu contează momentul zilei”

Bucureștenii pierd peste 12 zile de lucru pe an, blocați în trafic, adică mai mult de jumătate din concediul legal. Sunt rezultatele unei noi analize, care arată că în marile orașe ale țării, mobilitatea urbană a devenit o problemă de calitate a vieții.

Mai grav este că nu mai vorbim despre ambuteiaje doar dimineața ori seara. Acum și la prânz, se circulă extrem de greu.

Analiza Institutului pentru Orașe Vizionare a măsurat cât face un șofer pe același drum într-o zi liberă, când orașul e gol, și cât în timpul săptămânii, când este aglomerație. Diferența de timp a fost adunată pentru un șofer care parcurge zilnic 30 de kilometri, timp de 250 de zile pe an.

Capitala este cel mai aglomerat oraș din România. Nimeni nu scapă de blocaje.

Bărbat: „Mai mult decât petrec de revelion, așa că puteți fi sigură că mai mult de 5 revelioane încap într-o zi. E cel mai frumos și aglomerat.”

Bărbat: „E trafic greu în București acum, aglomerat, în blocaje stăm. Uite, am plecat de o oră din Băneasa, azi, acum, de o oră am plecat, DE O ORĂ!”

Bărbat: „Este un oraș foarte aglomerat. Îmi amintește de Buenos Aires, amândoi suntem din Argentina și Bucureștiul îmi amintește foarte mult de traficul din Buenos Aires.”

Traficul este o problemă zilnică

Florian Filat, director al Institutului pentru Orașe Vizionare: „Duci copilul la școală, îl iei de la școală la ora 12, la 12 încep să se miște cei care livrează mâncarea, curierii toată ziua sunt în oraș, ai transportul alternativ, îngreunează și el traficul. Viteza de deplasare medie în București este undeva la 22 de km pe oră. Ca să avem un termen de comparație, un maratonist de elită care aleargă, dacă s-ar lua la întrecere cu un șofer pe 30 de km, cred că l-ar depăși.”

Nici în Cluj-Napoca nu este „o fericire” să ai mașină.

Corespondent PROTV: „Suntem pe Calea Florești, una din arterele orașului Cluj-Napoca. Este ora prânzului, iar mașinile circulă bară la bară. De aici și nemulțumirea șoferilor, care pierd în medie 8 zile pe an din cauza aglomerației în trafic, arată datele analizei.”

Femeie: „E horror! Deci în fiecare zi aceeași aglomerație. Nu contează momentul zilei, la fel este circulația, e foarte dificil."

Bărbat: „Foarte greu se circulă. Dintr-o zi întreagă, jumătate ești în trafic.”

Sunt însă și orașe ca Oradea, Alba Iulia și Bistrița care au reușit să reducă aglomerația de pe străzi. Au mai puțini locuitori, dar au și investit în pasaje și semaforizare inteligentă.

