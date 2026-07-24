Multe hoteluri au păstrat tarifele de început de sezon, iar vremea se anunță bună în acest sfârșit de săptămână.

Corespondent Știrile PRO TV: „Weekendul acesta va fi unul dintre cele mai aglomerate de la începutul sezonului, așa că, dacă v-ați propus să plecați spre litoral, luați în calcul că traficul ar putea fi intens, mai ales spre Eforie și sudul litoralului. Multe hoteluri au menținut prețurile ca la începutul verii. Spre exemplu, la un hotel de trei stele, o noapte de cazare costă între 250 și 450 de lei, în funcție de stațiune. În timp ce la patru stele, o noapte de cazare cu mic dejun costă 500 de lei în Eforie și 800 de lei în Mamaia. Și vremea se anunță numai bună pentru plajă, cu maxime de 27 de grade Celsius în aer, în timp ce apa mării are acum aproximativ 22 de grade Celsius.”

Ziua de plajă a început cu soare în Eforie. După ce joi a fost arborat steagul roșu și nu s-au putut bălăci în voie, astăzi turiștii s-au grăbit să ajungă pe plajă. Și au avut mulți același gând, pentru că la amiază mai toate șezlongurile erau ocupate.

Tânăr: „Este foarte aglomerat, dar este cel mai ok, e o atmosferă plăcută. Cazarea a fost în jur de 2.000 - 2.500 de lei, patru nopți cu mic dejun, iar prețurile sunt ok. O bere costă cinci-șase-șapte lei.”

Fată: „Este multă lume, dar mi se pare animat, nu te plictisești.”

Bărbat: „Este foarte bine. Joi a fost puțin mai neplăcut, au fost valuri mari și nu am putut să ne băgăm în apă, dar astăzi este ok.”

Reporter: „Nu vă deranjează aglomerația?”

Bărbat: „De aia venim, să fie lume multă, să fie distracție.”

Doar că și acum, ziua de plajă a fost întreruptă. De data aceasta, de ploaie.

Reporter: „Gata?”

Bărbat: „Gata, gata, s-a terminat pe ziua de azi.”

Chiar și cei care au mai zăbovit pe nisip, în speranța că norii se vor risipi, au renunțat în cele din urmă. Au folosit ce-au găsit ca să se ferească de ploaie: prosoape, umbrele și chiar șezlonguri.

Apoi, de pe plajă, turiștii s-au oprit la terase sau restaurante.

Comerciant: „Hamsie, șprot, creveți, midii, calamari. Prețuri de la 8 lei șprotul, 13 lei hamsia, berea între cinci lei și 12 lei.”

Reporter: „Ce merge?”

Comerciant: „Hamsia și berea rece pe căldurile acestea.”

Sâmbătă, meteorologii anunță vreme frumoasă pe litoral. Potrivit unor reprezentanți ai patronatelor din domeniu, aproximativ 150.000 de turiști ar urma să fie la mare în acest weekend.