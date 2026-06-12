Decizia ar limita capacitatea NATO de a lansa atacuri pe distanţe lungi şi de a efectua activităţi de supraveghere, se arată în articol.

Planul SUA include reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 şi F-15E de la aproximativ 150 la 100, precum şi reducerea numărului de aeronave de recunoaştere maritimă de la 26 la 15 şi eliminarea tuturor celor opt avioane cisternă de realimentare aeriană pe care le-a pus anterior la dispoziţia Europei, scrie NYT.

De asemenea, planul vizează redistribuirea unui submarin lansator de rachete şi a unui portavion, împreună cu mai multe nave de război şi zeci de avioane care se alătură misiunilor portavionului, a precizat New York Times, adăugând că unul dintre cele două grupuri de bombardiere alocate anterior pentru apărarea Europei ar putea fi, de asemenea, realocat. Reuters precizează că nu a putut verifica imediat relatarea.

NATO şi Departamentul Apărării al SUA nu au răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii. Comandamentul Estic al SUA a precizat într-un comunicat săptămâna trecută că îşi va "redimensiona" contribuţiile la Modelul de Forţe NATO, fără a oferi detalii suplimentare. Reuters a relatat în luna mai că "SUA intenţionează să diminueze capacităţile militare pe care le-ar pune la dispoziţia aliaţilor săi" din NATO în timpul unei crize majore.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că investesc prea puţin în armatele lor şi că se bazează prea mult pe protecţia SUA, îndemnând în acelaşi timp atât Europa, cât şi aliaţii asiatici să majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB.