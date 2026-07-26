În același timp, la Sighișoara, oamenii au fost invitați la un ospăț din vremea cavalerilor. Vedetele târgului organizat la Iași au fost roșiile. Unele cântăresc peste un kilogram. Nici lactatele nu au lipsit, mai ales că merg bine în combinație.

Reporter: „Ați gustat ceva, v-a tentat ceva vizual?”

Client: „Am gustat brânză.”

Fructele de sezon i-au făcut pe copii să uite, măcar pentru câteva minute, de dulciuri.

Producător local: „Zmeura este foarte căutată, ce e drept, dar și murele, pentru că avem o mură foarte dulce. Producția este mai mare față de anul trecut.”

Nu au lipsit nici preparatele gătite de gospodinele din Botoșani.

Doru Mateiuc, producător local: „Cel mai bine se vând poalele în brâu și alivencile, după aia cozonacul.”

Ori mâncărurile specifice de peste Prut.

Producător local: „Avem salate marinate artizanale, după rețete basarabene. Vedeta noastră, salata de morcov marinată, dulcioară, avem și varianta un picuț picantă.”

Vizitatorii au putut găsi și miere produsă la peste o mie de metri altitudine, în zonele Neamțului și Bucovinei. Târgul este deschis și duminică, în Parcul Expoziției din Iași.

După cumpărături, ne oprim la un adevărat ospăț în cetatea medievală din Sighișoara.

Bucătarii au reinterpretat rețete locale de acum sute de ani, puse la dispoziție de istorici.

Supa de usturoi pare să fi fost preparatul-vedetă în acele timpuri.

Bucătar: „Păstârnacul, țelina sunt singurele pe care le folosim și condimentele simple. Noi ținem usturoiul la confiat cinci ore.”

Varianta modernă a tocăniței de berbecuț a fost preparată pe bază de vin roșu, legume, dar și prune din belșug, spre bucuria celor care au degustat.

Supa cremă de usturoi, tocănița de berbecuț și henclesul sunt la un pas să devină marca înregistrată a orașului.