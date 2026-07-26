Autorii cercetării spun că acest lucru echivalează mai degrabă cu nevoia de a avea o plasă de siguranță.

Șapte din zece români care trăiesc în străinătate spun că nu au în plan să se întoarcă acasă în viitorul apropiat. Dar cu toate acestea, potrivit studiului, continuă să investească în țară.

Aproape 60% dintre cei chestionați au declarat că își sprijină financiar familia. Iar încă aproximativ 30% că își renovează casele din țară.

Loredana este asistentă medicală în Germania. A plecat din România în 2010 și chiar dacă în acest moment nu își vede viitorul acasă, anul trecut a cumpărat un apartament în Roman, județul Neamț, unde locuiește familia ei.

Loredana Doboș româncă din Germania: „Sper că, cândva, o să fie și în România altfel sistemul sanitar. Sper, cândva, să ne întoarcem cât mai mulți în țară, să punem în practică ce am învățat în alte țări.”

Elena locuiește de aproape 20 de ani cu familia, în Italia. Împreună cu soțul ei a ridicat o casă în județul Maramureș, iar acum construiesc și un atelier de țesut.

Elena Tentiș, româncă din Italia: „Cam în 4-5 ani de zile, dacă totul este stabil și fiicele reușesc să termine școala, atunci vrem să ne reîntoarcem în România."

Marius Bostan, asociația Repatriot: „Și 100.000 dacă vin, 100/200.000 într-un an, deja e un lucru important pentru economia României. Pentru că în general, cei care au plecat au un spirit întreprinzător mult mai puternic, pentru că și-au asumat riscul ăsta de a pleca, de a se adapta.”

Cu toate că dorul de casă îi face pe români să fie legați de tot ce au lăsat aici, acesta nu este suficient pentru a-i aduce înapoi, mai arată studiul. Cu cât stau mai mult în străinătate, cu atât sunt mai puțin dispuși să renunțe la viața lor de acolo.

Corina Cimpoca, autor studiu: „Dacă pragul acesta trece de un deceniu cumva, probabilitatea devine nulă ca ei să mai revină în țară. Își doresc ideea aceasta de stat compatibil, adică România să funcționeze la fel ca țara în care ei trăiesc acum, ceea ce înseamnă un sistem sanitar mai bun, un salariu competitiv.”

Studiul a fost făcut de o companie de cercetare de piață, sub forma unui sondaj de opinie realizat online, pe un eșantion de 2.000 de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani, care locuiesc în afara țării cel puțin șapte luni pe an.