Aproape 7.000 de candidaţi susţin duminică examenul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti care înregistrează în acest an un nou record al numărului de înscrieri.

Pentru ocuparea celor 1.947 locuri scoase la concurs în sesiunea iulie 2026, dintre care 1.291 finanţate de la bugetul de stat şi 656 cu taxă, s-au înscris 6.916 candidaţi, cu 3.039 mai mulţi decât în sesiunea din 2025 şi cu 2.712 mai mulţi comparativ cu admiterea din 2024.

Oferta educațională

În ceea ce priveşte cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2026-2027, Universitatea scoate la concurs 985 de locuri la programul de studii Medicină (725 finanţate de la buget şi 260 cu taxă), 274 de locuri la Medicină dentară (190 la buget şi 84 cu taxă), 114 locuri la Farmacie (94 la buget şi 20 cu taxă), precum şi 574 de locuri (314 la buget şi 260 cu taxă) în cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală, anunţă instituţia de învăţământ/

Oferta educaţională a Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală include programele Asistenţă medicală generală - 172 de locuri (96 buget şi 76 cu taxă), Moaşe - 29 de locuri (12 buget şi 17 cu taxă), Balneofiziokinetoterapie şi recuperare - 98 de locuri (33 buget şi 65 cu taxă), Tehnică dentară - 98 de locuri (33 buget şi 65 cu taxă) şi Radiologie şi imagistică - 79 de locuri (42 buget şi 37 cu taxă). Pentru extensia Ploieşti sunt disponibile 49 de locuri (33 la buget şi 16 cu taxă) pentru programul Asistenţă medicală generală şi 49 de locuri (33 la buget şi 16 cu taxă) pentru Balneofiziokinetoterapie şi recuperare.

Repartizarea candidaţilor pe facultăţi

Facultatea de Medicină - 2.727 candidaţi;

Facultatea de Stomatologie - 800 candidaţi;

Facultatea de Farmacie - 107 candidaţi;

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală - 3.282 candidaţi.

În cazul programelor de studii la care selecţia candidaţilor se face pe bază de probă scrisă, cea mai ridicată concurenţă se înregistrează la Facultatea de Medicină Dentară, unde 800 de candidaţi concurează pentru 190 de locuri finanţate de la bugetul de stat, şi la Facultatea de Medicină, unde 2.727 de candidaţi aspiră la unul dintre cele 725 de locuri bugetate, dintre care 20 au fost deja ocupate de olimpicii naţionali şi internaţionali admişi fără concurs. La Facultatea de Farmacie, pentru ocuparea celor 94 de locuri finanţate de la buget s-au înscris 107 de candidaţi.

De asemenea, există un interes foarte ridicat şi pentru programele de studii din cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală, unde s-au înscris 3.282 de candidaţi: Asistenţă Medicală Generală (4 ani de studiu) - 909 candidaţi: Moaşe (4 ani de studiu) - 88 candidaţi: Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani de studiu) - 680 candidaţi: Tehnică dentară (3 ani de studiu) - 790 candidaţi: Radiologie şi imagistică (3 ani de studiu) - 542 candidaţi.