Principalele abateri constatate au fost nefiscalizarea operaţiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligaţiei de acceptare a mijloacelor moderne de plată şi efectuarea unor tranzacţii fără respectarea cerinţelor de identificare a clienţilor. Ca urmare, au fost date sancţiuni în valoare totală de 3,45 milioane de lei, constând în amenzi contravenţionale şi confiscări.

Inspectorii Antifraudă ANAF au desfăşurat recent un proiect-pilot de control şi monitorizare, la nivel naţional, asupra unui eşantion de 33 de operatori economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar, prin intermediul a 54 de puncte de lucru. Aceştia au fost selectaţi în baza analizelor de risc realizate la nivel instituţional, iar acţiunea a vizat contribuabili cu un volum semnificativ de tranzacţii în domeniul schimbului valutar. Inspectorii Antifraudă au urmărit evaluarea gradului de conformare fiscală, identificarea vulnerabilităţilor specifice acestui sector şi testarea unor metode moderne de analiză şi verificare, arată ANAF, vineri, într-un comunicat de presă.

"În cadrul proiectului-pilot, inspectorii au utilizat o abordare integrată de control, prin corelarea informaţiilor rezultate din documentele financiar-contabile şi fiscale cu datele şi informaţiile disponibile, inclusiv cu înregistrările sistemelor de supraveghere video deţinute de societăţile verificate, în conformitate cu obligaţiile legale prevăzute de legislaţia care reglementează activitatea contribuabililor ce desfăşoară activităţi de schimb valutar. Aceste verificări au contribuit la stabilirea situaţiilor de fapt fiscale şi la verificarea concordanţei dintre operaţiunile efectiv desfăşurate şi cele evidenţiate în documentele justificative", menţionează sursa citată.

Rezultatele acţiunii au indicat existenţa unor forme de neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificaţi.

Verificările au fost finalizate pentru majoritatea contribuabililor incluşi în proiectul-pilot, în timp ce în cazul a 10 contribuabili, acestea sunt încă în desfăşurare.

În urma verificărilor făcute până în prezent, au fost aplicate sancţiuni în valoare totală de 3.454.520 de lei, reprezentând amenzi contravenţionale în valoare totală de 1.112.000 de lei şi confiscări în valoare totală de 2.342.520 de lei.

Principalele nereguli

Principalele nereguli constatate, până în prezent, sunt: nefiscalizarea operaţiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale, nerespectarea obligaţiei privind acceptarea mijloacelor moderne de plată, efectuarea de operaţiuni de vânzare/cumpărare de valută pentru persoane fizice fără ca acestea să fie realizate în mod exclusiv pe bază de act de identitate sau, după caz, pe bază de document care atestă identitatea persoanei.

De asemenea, au fost identificate situaţii privind neconformarea la obligaţiile legale de asigurare a supravegherii şi înregistrării activităţii în fiecare punct de schimb valutar în sistem digital, în regim nonstop, aspecte valorificate potrivit competenţelor legale.

Totodată, în anumite situaţii au fost constatate şi diferenţe semnificative între activitatea realizată efectiv şi operaţiunile reflectate în evidenţele fiscale şi contabile ale contribuabililor.

De exemplu, în cadrul verificărilor la un punct de schimb valutar din judeţul Suceava, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat sume în valută provenite din operaţiuni de cumpărare de valută pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, precum şi disponibilităţi băneşti introduse în unitate fără documente justificative. Pentru încălcarea obligaţiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale şi justificarea sumelor aflate în gestiune, operatorul economic a fost sancţionat cu amenzi contravenţionale în sumă totală de 60.000 de lei, precum şi confiscarea sumelor în valută în cuantum de 211.670 de euro, 35.320 de franci elveţieni, 42.534 de dolari şi 22.140 de lire sterline.

"Acţiunea reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea instrumentelor de analiză de risc şi control utilizate de ANAF, rezultatele confirmând eficienţa utilizării integrate a surselor de informaţii disponibile în mod legal pentru identificarea comportamentelor fiscale neconforme. Pe baza concluziilor proiectului-pilot, inspectorii ANAF Antifraudă analizează extinderea acestui model de verificare la nivel naţional, în vederea creşterii gradului de conformare fiscală şi a combaterii fenomenelor care afectează concurenţa loială şi veniturile bugetare", mai arată ANAF.

Totodată, ANAF încurajează cetăţenii care efectuează operaţiuni de schimb valutar să solicite emiterea bonului fiscal pentru fiecare operaţiune efectuată şi să sesizeze, prin intermediul aplicaţiei iBon Fiscal, situaţiile în care acesta nu este emis, precum şi cazurile în care operatorii economici nu respectă obligaţia legală de acceptare a mijloacelor moderne de plată (POS), atunci când aceasta este aplicabilă.