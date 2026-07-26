România a distrus a treia dronă în trei zile. Între primul și ultimul incident au trecut mai puțin de 48 de ore

Incidentul de duminică ridică la trei numărul dronelor distruse în România în ultimele trei zile, după cele doborâte anterior în județele Buzău și Tulcea. Primele detalii despre acest incident au fost oferite de către președintele Nicușor Dan.

Înainte de mesajul președintelui, autorităţile locale au emis, duminică, la puţin timp după ora 10.00, un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, locuitorii fiind sfătuiţi să se adăpostească în beciuri deoarece există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că cetăţenii din zona de nord a judeţului au primit un mesaj RO-Alert, duminică, la ora 10.16.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

Mesajul a fost transmis după ce sâmbătă o dronă a fost doborâtă la 10 km de Sfântu Gheorghe.

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români”, a transmis președintele Nicușor Dan.