România a distrus a treia dronă în trei zile. Între primul și ultimul incident au trecut mai puțin de 48 de ore

Duminică, armata a distrus a treia dronă care a pătruns în spațiul aerian românesc în decurs de trei zile, după incidentele de vineri, din județul Buzău, și de sâmbătă, din județul Tulcea. Cele trei dorne au fost distruse în mai puțin de 48 de ore.
Incidentul de duminică ridică la trei numărul dronelor distruse în România în ultimele trei zile, după cele doborâte anterior în județele Buzău și Tulcea. Primele detalii despre acest incident au fost oferite de către președintele Nicușor Dan.
Înainte de mesajul președintelui, autorităţile locale au emis, duminică, la puţin timp după ora 10.00, un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, locuitorii fiind sfătuiţi să se adăpostească în beciuri deoarece există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.
Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că cetăţenii din zona de nord a judeţului au primit un mesaj RO-Alert, duminică, la ora 10.16.
„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.
Mesajul a fost transmis după ce sâmbătă o dronă a fost doborâtă la 10 km de Sfântu Gheorghe.
„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români”, a transmis președintele Nicușor Dan.
A treia dronă distrusă de Armata Română în trei zile
În doar trei zile consecutive, Armata Română a distrus trei drone care au pătruns în spațiul aerian sau în apele teritoriale ale României. Între primul incident, produs vineri la ora 11:02, și cel de-al treilea, de duminică la ora 10:13, au trecut puțin sub 48 de ore.
Vineri, o dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian al României de un pilot român aflat la manşa unei aeronave F-16, într-o zonă nelocuită. La ora 11:02, aeronava F-16 a Forţelor Aeriene Române a angajat ţinta şi a distrus-o.
Sâmbătă, o altă dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian românesc, la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, a anunţat preşedintele Nicuşor Dan. Drona a fost neutralizată la ora 08:30 de acelaşi echipaj de F-16 care distrusese cu o zi înainte drona căzută în zona Padina, judeţul Buzău. Ulterior, echipe ale MApN au fost trimise în zona de impact pentru verificări.
Duminică, radarele MApN au detectat o dronă în afara spaţiului aerian al României, aceasta intrând în apele teritoriale româneşti la ora 10:08. Cinci minute mai târziu, la ora 10:13, drona a fost doborâtă în condiţii de siguranţă de o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forţelor Aeriene Române, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României.
Cum s-a desfășurat intervenția împotriva celei de-a treia drone care a intrat în spațiul aerian al României
Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării Naționale, a anunțat că o nouă dronă care a pătruns ilegal în spațiul aerian al României a fost doborâtă duminică de militarii români. Potrivit acestuia, este a treia dronă neutralizată în tot atâtea zile consecutive, iar acest lucru demonstrează că măsurile luate în ultimele luni de Ministerul Apărării Naționale încep să dea rezultate.
Ministrul a precizat că drona a fost detectată de radarele MApN în afara spațiului aerian al României și a intrat în apele teritoriale românești la ora 10:08. Cinci minute mai târziu, la ora 10:13, aceasta a fost doborâtă în condiții de siguranță de o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României.
Miruță a subliniat că patru dintre cele cinci drone doborâte până în prezent pe teritoriul statelor membre UE și NATO au fost neutralizate de piloți militari români. El i-a felicitat pe piloți și pe echipele de suport de la sol, afirmând că securitatea României „nu se apără cu sloganuri”.
În același timp, ministrul a mai adăugat că fiecare astfel de incident confirmă faptul că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri dincolo de granițele ucrainene. El a dat asigurări că România va continua să își apere ferm suveranitatea și spațiul aerian, subliniind însă că astfel de provocări trebuie să înceteze.
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Sursa:
News.ro
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