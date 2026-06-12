În jumătatea vestică, însă, găsim vreme mai bună. Temperaturile scad, mai ales în sud și în est. Pleacă de la 16 grade în Bucovina și se opresc pe la 26 de grade în vestul Olteniei.

În Dobrogea și Bărăganul avem o zi destul de neplăcută, multe ploi și cantități însemnate de apă, care pot trece de 40 de litri pe metru pătrat. Vor fi și fenomene electrice, condiții de grindină și vijelii. În Bărăgan, temperaturile pierd vreo 10 grade față de joi.

Un aer mai rece pătrunde și în sudul Moldovei și în nordul Munteniei, pe unde vor fi cel mult 25 de grade. O să plouă în mai multe reprize, iar ploile vor fi însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Atmosfera se liniștește în orele serii.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se răcește destul de tare. Pe aici se anunță cele mai scăzute valori din țară, în jur de 16 grade. Va domina atmosfera închisă și o să plouă din când în când, mai serios în zonele de munte. Cerul se degajează însă după lăsarea nopții.

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș urmează o zi destul de însorită, cu foarte puține ploi. Chiar și așa, temperaturile se mențin sub valorile normale. Nu reușesc să treacă de 23 de grade, iar la noapte vor fi vreo 9 grade în această zonă.

Și în ținuturile vestice găsim vreme frumoasă, dar o să fie cam răcoare pentru această perioadă. Norii apar în treacăt, însă e puțin probabil să plouă, iar vântul devine un pic mai activ pe parcursul zilei.

În schimb, în Transilvania atmosfera se menține instabilă, în special în estul provinciei și în zonele de munte. Vor fi și episoade cu vreme severă, ploi torențiale, poate și vijelii. Temperaturile scad și în această regiune. Se opresc pe la 23 de grade.

Vremea se răcorește și în Oltenia, dar în vestul acestei provincii se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi din țară. Mai pot să apară câteva reprize de ploaie, dar o să fie soare în cea mai mare parte a zilei. Se intensifică vântul și o să bată cu 55 km/h.

În sudul României se anunță o zi tare neplăcută, cu averse zdravene și manifestări de instabilitate. După o zi foarte caldă, vineri temperaturile coboară sub normal. Vor fi cel mult 25 de grade în Lunca Dunării.

Vreme rea avem și în București, unde până diseară la ora 9 este în vigoare un cod galben de ploi abundente. Aversele apar în mai multe reprize. Vor fi și descărcări electrice, răbufniri ale vântului. Maxima se oprește la 22 de grade, după ce joi s-au atins 32 de grade.

Vremea se răcește și în zonele montane. În Carpații Orientali și în jumătatea estică a Meridionalilor vin alte serii de averse și se pot strânge 40 de litri de apă pe metru pătrat. În celelalte masive, însă, domină vremea frumoasă.