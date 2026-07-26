La doar 15 ani, David practică downhill-ul din 2020. Acum a luat startul la campionatul organizat în Poiana Brașov.

David Duma, rider: „Traseul mi s-a părut greuț, dar foarte distractiv, multe sărituri, sărituri mari!"

În timp ce David cobora printre stânci și viraje strânse, mama lui îl urmărea de pe margine cu sufletul la gură.

Mama lui David: „Noi avem câțiva ani deja de istorii de participare. Sunt mândră de el și când se autodepășește, e cea mai mare satisfacție de mamă!"

Participanți au luptat pentru titlul balcanic, dar și pentru puncte importante în clasamentul Uniunii Cicliste Internaționale.

Timp de două zile, traseul a pus la încercare tehnica, viteza și concentrarea.

Alex Mititean, organizator: „Traseul e unul tehnic lung, e un traseu care încercăm să-l împingem către un traseu cât se poate de ridicat ca și nivel. E pentru cei mai buni rideri din Europa, teoretic."

Băiat: „Destul de greu, a fost modificat, pământul moale, destul de alunecos."

Competiția a strâns sportivi, echipe și spectatori din 10 țări.

Bărbat: „E un mare avantaj, ajută foarte mult toți riderii. Se dau aici, aveți o infrastructură bună, zona e frumoasă. Merită venit."

În Poiana Brașov, Bike Park Postăvarul poate fi vizitat pe tot parcursul sezonului. Oferă 6 trasee, cu o lungime totală de aproximativ 20 de kilometri, potrivite pentru orice rider.