Drumurile s-au transformat în râuri, culturile au fost compromise, iar oamenii au fost luați prin surprindere de furia naturii.

Rafalele de vânt păreau să îndoaie copacii, în unele zone. Tot pe alocuri au căzut și bucăți mari de gheață.

Ploile torențiale au inundat drumuri și gospodării în județul Bacău

În județul Bacău, ploile abundente au inundat câmpurile, curțile oamenilor și au făcut multe drumuri impracticabile. Șuvoaiele au coborât de pe versanți și au năvălit pe ulițele satelor. În plus, un pârâu a ieșit din matcă, după ce crengile rupte de vânt s-au adunat în dreptul unui podeț și aproape că l-au rupt, împinse de puterea apei.

La Piatra Neamț, furtuna a fost însoțită de rafale puternice de vânt. Iar cantitatea mare de precipitații a transformat una dintre principalele artere ale orașului în canal navigabil.

Grindina a distrus culturi, iar vijeliile au lovit mai multe județe din Moldova

A fost prăpăd și în județul Suceava, unde a plouat cu grindină. Bucățile mari de gheață, unele cu diametrul de 4 centimetri, au distrus numeroase culturi și i-au făcut pe șoferi să caute adăpost sub copacii de la marginea drumului.

Instabilitatea e cauzată de un front atmosferic rece, care traversează România, de la nord-vest la sud-est. În aproape toată țara, joi au fost în vigoare atât coduri portocalii, cât și galbene, de vreme rea. Au adus averse, descărcări electrice, grindină și vijelii, cu rafale care au atins și 90 de kilometri pe oră. Vineri sunt așteptate fenomene asemănătoare, dar pe o suprafață restrânsă.