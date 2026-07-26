Aparatul de zbor a fost neutralizat în apropierea frontierei, în zona Sfântu Gheorghe. Cercetările pe terenul greu accesibil urmează să fie reluate duminică dimineață.

Sâmbătă dimineață, în jurul orei 5, sistemele de supraveghere ale Armatei Române au observat intensificarea atacurilor în apropierea graniței. Potrivit Ministerului Apărării, la ora 8 și 22 de minute, o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc, deasupra apelor teritoriale din zona Sfântu Gheorghe. 11 minute mai târziu, la 8 și 33 de minute, ținta a fost doborâtă, au anunțat autoritățile.

Corespondent Știrile ProTV: „Suntem pe o limbă de pământ între Dunavăț și Sfântu Gheorghe. În urmă cu câteva momente au ajuns și militarii. Zona este survolată și de un elicopter, iar militarii caută fragmentele dronei”.

Localnic: „A bubuit, au venit niște avioane și după aceea s-a auzit o bubuitură undeva pe stânga”.

Reporter: „V-ați speriat?”

Localnic: „Destul de rău”.

Reporter: „Ați ieșit să vedeți?”

Localnic: „Da”.

Reporter: „Cum vi se pare situația? Mai ales că locuiți aici”.

Localnic: „Foarte problematică, n-au fost până acum, ieri și azi a fost Ro-Alert, nu știm…”

Oficialii MApN au transmis că în zona în care a fost doborâtă drona terenul este greu accesibil. Căutările vor fi reluate duminică dimineață. Cercetările în acest caz au fost preluate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Două drone distruse în două zile de Armata Română

Este a doua alarmă majoră prin care trece Armata Română, în mai puțin de o zi.

Vineri dimineață, o dronă a intrat adânc în țară, pe ruta Sulina-Buzău. Pentru interceptarea ei s-au ridicat imediat, de la baza militară Mihail Kogălniceanu, avioane cu piloți italieni.

Aparatul de zbor fără pilot a fost doborât de un militar român la manșa unui F-16, care decolase de la Fetești. Același pilot este cel care a reușit ieri să distrugă cea de-a doua dronă.

Cel mai probabil, spun specialiștii, a fost folosită o rachetă tip Sidewinder, una din cele trei arme cu care este dotat un F-16.

David Maxim, specialist în drone: „În clipa în care lansezi un Sidewinder el urmărește drona și se apropie cât mai mult posibil de motor, de sursa de căldură a dronei, când ajunge în proximitate, explodează în aer și lovește cu fragmente din această rachetă, lovește drona și așa o dărâmă. Este o rachetă foarte precisă pentru că merge pe ceea ce vede ea singură. Nu este nevoie să îi fie indicată distanța, dar are și dezavantaje: primul este că trebuie să te apropii foarte aproape de țintă ca să o identifici vizual. În clipa în care pilotul vede drona atunci lansează această rachetă care urmărește punctul termic, nu are nevoie de radar, nu are nevoie de indicații ulterioare. În clipa în care a detectat punctul de căldură se ține după el și dacă vă aduceți aminte acele răsturnări ale avioanelor care le făceau ieri în aer erau exact ca să se pună în linie cu acest punct termic și ca să compenseze prin aceste învârtiri în aer viteza redusă a dronei”.

Autoritățile încă nu au stabilit cine a trimis dronele

Este evidentă diferența de eficiență față de ziua anterioară. Intervenția de vineri a durat o oră și 23 de minute, timp în care aparatul s-a apropiat la 90 de kilometri de București. Sâmbătă, însă, piloții români au rezolvat misiunea repede - drona nu a mai apucat să înainteze pe uscat și a fost neutralizată în numai 11 minute, tot deasupra unei zone nepopulate.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării: „La nivel operativ, în aceste clipe ne interesează să urmărim ceea ce se întâmplă în proximitatea spațiului aerian al României pentru că este o activitate intensă. Sigur este o frecvență mai mare a dronelor care intră în spațiul aerian românesc pentru că este interesul rusesc în jurul porturilor ucrainene de la Dunăre, însă este un sentiment pe care populația României ar trebui să îl aibă din ce în ce mai puternic, că Armata Română, cu ce are la dispoziție, face maximum posibil pentru siguranța cetățenilor”.

În ambele cazuri, autoritățile nu au stabilit până acum proveniența dronelor.

Cu toate acestea, cercetările de la marginea localității Padina arată că drona doborâtă vineri este un aparat de tip Shahed, Geran 2.

Localnic: „Eram în curte, s-a auzit o bubuitură foarte mare și avioanele care erau deasupra, automat că ne-am speriat, cel puțin cei mici încă sunt speriați de bubuitura respectivă”.

Nicușor Dan a fost cel care a anunțat intervenția de succes a piloților români.

Un mesaj de apreciere a venit și din partea președintelui Consiliului European, Antonio Costa, care a lăudat reacția promptă a armatei noastre.