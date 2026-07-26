Poliția germană a făcut publică poza suspectului atacului de la parada Pride. Tânărul de 21 de ani este în continuare căutat

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Berlin pride
Getty

Poliţia din Berlin l-a identificat pe suspectul care a intrat cu maşina în mulţimea de la parada Gay Pride ca fiind Abdul B., un bărbat în vârstă de 21 de ani, cu „constituţie zveltă” şi păr negru. Acesta este căutat încă de forţele de ordine.

autor
Lorena Mihăilă

Potrivit poliţiei, acesta poartă un hanorac negru cu glugă şi pantaloni albi. Se presupune că ar fi rănit mai multe persoane în zona Tiergarten şi se află în fugă, se precizează într-un comunicat.

„Se crede că una sau mai multe persoane au fugit ulterior din vehicul”, continuă poliţia.

„În plus, se raportează că mai multe persoane au fost rănite cu arme albe”, adaugă poliţia.

O mare parte a parcului Tiergarten din Berlin rămâne izolată în această dimineaţă, după ce, sâmbătă seara, un vehicul a intrat în mulţimea adunată la un eveniment Pride.

Potrivit pompierilor, atacul care a avut loc sâmbătă la ora 22:00 (20:00 GMT) s-a soldat cu cel puţin un mort şi 16 răniţi, dintre care 11 în stare gravă, trei dintre aceştia aflându-se între viaţă şi moarte.

Poliţia a declarat că deocamdată caută „una sau mai multe persoane” care au abandonat vehiculul „de tip minivan sau SUV mic”, complet deformat în urma impactului, în parcul Tiergarten, o zonă împădurită a capitalei unde se încheie parada Pride.

Locul impactului se afla însă la câteva sute de metri de centrul festivităţilor, situat în faţa celebrei Porţi a Brandenburgului, unde au avut loc concerte încă de vineri.

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Sursa: News.ro

Etichete: berlin, atac, Pride,

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