Poliția germană a făcut publică poza suspectului atacului de la parada Pride. Tânărul de 21 de ani este în continuare căutat

Potrivit poliţiei, acesta poartă un hanorac negru cu glugă şi pantaloni albi. Se presupune că ar fi rănit mai multe persoane în zona Tiergarten şi se află în fugă, se precizează într-un comunicat.

„Se crede că una sau mai multe persoane au fugit ulterior din vehicul”, continuă poliţia.

„În plus, se raportează că mai multe persoane au fost rănite cu arme albe”, adaugă poliţia.