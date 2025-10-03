Ciclonul mediteranean a lovit jumătate de țară. În 24 de ore, în sudul României, a plouat cât pentru o lună

Ciclonul mediteranean a măturat jumătate de țară și încă mai sunt la această oră coduri roșii, portocalii și galbene de vânt, ploi torențiale, precum și ninsori la munte.

Meteorologii spun că în 24 de ore, în sudul țării, a plouat cât pentru o lună întreagă. În Capitală vântul turbat a rupt zeci de copaci și numeroase panouri. Două mașini au fost lovite în mers de copacii prăbușiți sub forța vijeliei, iar o persoană a fost rănită.

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care, sub forța vântului, un copac s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers. Șoferul circula pe prima bandă, cu viteză redusă, însă nu a putut evita impactul. Pasagerul din masina a fost ranit usor.

Primele probleme au apărut încă de joi seară, când ploaia și rafalele de vânt s-au dezlantuit in capitala. Pompierii au intervenit în peste 200 de cazuri, într-un interval de 18 ore. Zeci de copaci au căzut pe carosabil sau peste mașinile parcate. Pe Podul Basarab, circulația a fost blocată după ce un panou de mari dimensiuni a fost smuls de vânt. Iar elemente de construcție și cabluri electrice au fost desprinse și aruncate pe stradă.

Rafalele au depasit și de trei ori viteza obisnuita a vântului pentru această perioadă.

Corespondent Știrile ProTV: „Ca să înțelegeți cât de puternic bate vântul, uitați-vă la această umbrelă... Nici măcar nu pot să o țin deschisă. Meteorologii spun că intensificările ar putea ajunge până la 90 km/h, suficient cât să rupă copaci sau cabluri electrice”.

Un plop înalt a fost smuls din rădăcini chiar în centrul Capitalei și s-a prăbușit pe trotuar. Iar în Piața Vitan, fațada unei clădiri a fost desprinsă de vant.

Vântul a bătut cu putere și la malul mării

Si la malul mării, vântul a suflat cu putere și a atins la rafală 70 de kilometri pe oră.

Corespondent Știrile ProTV: „Este furtună pe Marea Neagră. Cinci nave așteaptă să intre în port, dar valurile ating în larg 7-8 metri înălțime, iar la mal se sparg valuri de 3-4 metri. Comandanții au fost avertizați să ia toate măsurile de siguranță, astfel încât să nu se întâmple vreo tragedie”.

În Craiova, mai mulți localnici s-au trezit cu apa în case și curți.

Localnic: „Asta e apa din casă. Venirăm din tura a treia, găsirăm în casă din cauza canalizării. Când venirăm acasă, până aici fu apa”.

La munte nu au contenit ninsorile și lapovița.

Corespondent Știrile ProTV: „E iarnă în toată regula, aici, pe platoul Bucegilor. În termometre avem două grade, însă vântul face ca temperatura resimțită să fie mult mai mică”.

Vinovat pentru această vreme extremă este un ciclon mediteranean care a adus o masă de aer foarte rece.

Oana Păduraru, meteorolog: „Vorbim despre formațiuni ciclonice care tranzitează zona țării noastre. Astfel că temperaturile au coborât chiar și cu 10 grade față de o perioadă normală. Într-un interval de aproximativ 24 de ore s-au depășit cantitățile normale pentru întreaga lună octombrie”.

Județele Olt și Dolj rămân sub cod roșu de ploi. Sunt așteptate cantități de până la 100 de litri de apă pe metru pătrat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













