Iniţial, el primise la Judecătoria Sectorului 4 o pedeapsă de 13 ani şi 3 luni închisoare şi plata unor despăgubiri de 100.000 de euro către copiii agresaţi. La judecarea apelului, CAB i-a scăzut pedeapsa la 7 ani şi 10 luni, iar despăgubirile au fost reduse la 30.000 de euro (10.000 euro pentru un copil şi 20.000 de euro pentru fratele lui).

În luna iulie 2024, poliţişti de la Secţia 26 l-au prins în flagrant pe Kristof Lajos, în vârstă de 39 de ani, în timp ce întreţinea relaţii sexuale cu un minor, în vârstă de 14 ani, în Sectorul 4. Din cercetări a rezultat că bărbatul l-ar fi ademenit pe adolescent în apartamentul lui, cu scopul de a întreţine raporturi intime, prin oferirea unor sume de bani ori promiterea altor beneficii.

Conform unor articole din presă, băiatul provenea dintr-o familie numeroasă, ai cărui părinţi erau despărţiţi. Ulterior, anchetatorii au descoperit că Kristof Lajos l-a violat şi pe fratele adolescentului.

Kristof Lajos se autodescrie ca 'mentor de top, dramaturg, scriitor, profesor' şi a înfiinţat o şcoală de mentorat pentru copiii dotaţi, şcoală care nu era însă acreditată de Ministerul Educaţiei. În realitate, el nu are studii superioare, fiind absolvent de opt clase.