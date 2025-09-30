VIDEO. Nicușor Dan, moment de confuzie la Timișoara. Președintele a uitat protocolul în timpul ceremoniei

Președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins marți dimineață la Timișoara uitând protocolul în timpul depunerii coroanei de flori la Monumentul „Crucificare”, dedicat eroilor Revoluției din Decembrie 1989.

În momentul în care garda de onoare l-a salutat, șeful statului a încercat să plece, deși urma să fie intonat imnul național. După câteva secunde, președintele poate fi văzut cum se uită confuz la garda de onoare, apoi face câțiva pași în față. Un oficial prezent l-a îndrumat să rămână pe loc.

Nicușor Dan era însoțit și de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și de consilierul prezidențial Luminița Odobescu.

Nicuşor Dan spune că România era nepregătită pentru a intra în UE, dar decizia a fost corectă

Nicuşor Dan a participat marţi la Timişoara Cities Summit. Preşedintele a declarat că România era nepregătită, acum 20 ani, pentru a intra în Uniunea Europeană, dar decizia a fost una corectă, fapt care se vede în progresele făcute de ţara noastră.

"Dacă vrem să fim foarte direcţi, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană, şi cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o şi vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderare efectivă, România le-a făcut", a spus şeful statului, în alocuţiunea de deschidere a Timişoara Cities Summit, reuniune în cadrul căreia participanţii - primari şi oficiali europeni - vor discuta despre viitorul Uniunii Europene şi rolul oraşelor în extinderea ei.

Șeful statului a mai declarat că oraşele sunt importante deoarece ele devin un pol de dezvoltare. El a afirmat că ţările din jurul României ar trebui să intre cât mai repede în Uniunea Europeană.

”O bucurie pentru mine să fiu la Timişoara. Sunt invitat la acest summit al oraşelor europene şi aici sunt câteva lucruri de spus. În primul rând, oraşele sunt importante că, în modul în care arată economia azi, ele devin un pol de dezvoltare. Şi de aceea, pentru cei care aţi fost, am spus acolo că e important în interiorul UE vocea oraşului să se audă mai mult decât s-a auzit”, a declarat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a subliniat că la summitul de la Timişoara a fost o dezbatere importantă despre extinderea UE.

”O dezbatere importantă despre extinderea Uniunii Europene. Când vorbim de extindere, sunt două părţi. Cei care vor să intre şi cei care sunt deja înăuntru. Şi întrebarea de ce întârzie. Evident că ne dorim ca ţările din jurul României să fie, să intre cât mai repede în Uniune şi de ce trebuie, ce poate să facă Europa mai mult pentru ca acest proces să fie mai rapid?”, a continuat Nicuşor Dan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













