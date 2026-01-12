Motivele pentru care apare comportamentul homosexual la primate. ”Pot lămuri probabil pentru prima dată într-un mod realist”

12-01-2026 | 21:08
maimute
Shutterstock

Un vast studiu publicat luni a analizat comportamentele homosexuale întâlnite la primatele non-umane, arătând că aceste comportamente au rădăcini evolutive străvechi şi depind de factori multipli legaţi de mediu şi de structura socială, informează AFP.

 

autor
Cristian Anton

"Diversitatea comportamentelor sexuale este foarte des întâlnită în natură, printre specii şi în societăţile animaliere; este ceva la fel de important ca îngrijirea puilor, lupta cu un prădător sau căutarea hranei", a explicat Vincent Savolainen, principalul autor al studiului publicat în revista Nature Ecology & Evolution.

Comportamente sexuale între indivizi de acelaşi sex (CSS) - montă, stimulare organe genitale - au fost documentate la peste 1.500 de specii de animale.

Dar, timp îndelungat, ele au fost observate în mod "anecdotic" de către cercetători, care le considerau doar "un paradox darwinian", întrucât evoluţia se bazează pe transmiterea genelor prin reproducere, notează acelaşi biolog.

Studii recente au arătat însă că această trăsătură are o componentă ereditară şi poate fi însoţită de un avantaj evolutiv.

La macacii rhesus din Puerto Rico, pe care Vincent Savolainen îi studiază de opt ani, masculii care au raporturi sexuale între ei pot forma apoi coaliţii, ceea ce ar putea să le permită să aibă acces la mai multe femele şi, deci, să aibă mai mulţi pui.

Totuşi, analizele comparative susceptibile să dezvăluie factorii non-genetici care influenţează exprimarea acestei trăsături rămân pentru moment limitate.

"Strategie socială flexibilă"

Vincent Savolainen şi colegii lui au examinat cu mare atenţie literatura ştiinţifică pentru a aduna datele existente despre 491 de specii de primate non-umane.

Ei au evidenţiat astfel de comportamente la 59 dintre ele, inclusiv la lemurieni, maimuţele din Americi, Africa şi Asia, precum şi la maimuţele antropoide.

Ceea ce sugerează "o rădăcină evolutivă profundă" a acestei trăsături, notează autorii studiului, care au analizat apoi influenţa contextului de mediu, a "istoriei de viaţă" (speranţa de viaţă, morfologia...) şi a organizării sociale asupra exprimării sale.

CSS-urile sunt mai frecvente la specii care trăiesc în medii dure, cu resurse alimentare limitate, precum macacii berberi. Sau atunci când speciile sunt expuse la un nivel ridicat de prădători, aşa cum se întâmplă cu maimuţele vervet (mici maimuţe africane). Semn că aceste comportamente ar putea ajuta la gestionarea tensiunilor din cadrul grupului în timpul unor perioade de stres.

Comportamentele homosexuale sunt, de asemenea, mai curente la maimuţele unde masculii şi femelele prezintă diferenţe marcante de talie, precum gorilele de munte. Or, dimorfismul sexual este adeseori asociat cu grupuri sociale mai importante, cu o competiţie intensă şi cu ierarhii mai stricte, în timp ce speciile în cadrul cărora masculii şi femelele sunt de talie echivalentă trăiesc în general în cuplu sau în mici grupuri familiale.

Aceşti factori interacţionează între ei: trăsăturile istoriei vieţii sunt modelate de factori de mediu, ce influenţează la rândul lor complexitatea socială, ceea ce duce la prevalenţa CSS-urilor.

Factori similari ar fi putut interveni și în cazul oamenilor moderni

Aceste rezultate sugerează că astfel de comportamente sunt "o strategie socială flexibilă, utilizată pentru a consolida legăturile sociale, a gestiona conflictele sau a construi alianţe în funcţie de presiuni ecologice şi sociale", au scris autorii studiului.

Ei au avansat ipoteza că factori similari ar fi putut interveni şi în cazul hominizilor ancestrali şi chiar al oamenilor moderni.

"Strămoşii noştri s-au confruntat cu siguranţă cu aceleaşi complexităţi de mediu şi sociale", a declarat Vincent Savolainen. "Însă există aspecte care ţin exclusiv de fiinţa umană, cu o complexitate a orientării sexuale şi a preferinţelor, de care nu ne ocupăm deloc", a precizat biologul evoluţionist.

Într-un comentariu care a însoţit publicarea studiului, specialista în antropologie Isabelle Winder consideră "entuziasmante" metodele de analiză comparativă utilizate de către autorii noii cercetări.

Ele "pot lămuri probabil pentru prima dată într-un mod realist unele dintre complexităţile evoluţiei comportamentelor 'aproape umane'", precum utilizarea uneltelor, limbajul simbolic şi comportamentele legate de moarte. 

Sursa: Agerpres

