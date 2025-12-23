Ninge în noaptea de Ajun: strat de zăpadă de până la șase centimetri și ninsoare viscolită

23-12-2025 | 10:45
Meteorologii anunţă ninsori în Capitală în noaptea din Ajunul Crăciunului iar stratul de zăpadă estimat este de 3...6 cm şi vor fi condiţii de polei, potrivit prognozei speciale publicate marţi.

Astfel, marţi, vremea va fi închisă la Bucureşti, dar cu valori termice uşor mai mari decât în mod obişnuit la această dată. Trecător vor fi condiţii, ziua de burniţă şi noaptea de ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat, cu uşoare intensificări îndeosebi în a doua parte a nopţii (rafale de 30 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade, iar cea minimă va fi de 1...3 grade.

Miercuri, vremea va fi închisă şi vântoasă, astfel că senzaţia de frig va fi amplificată. Vor fi precipitaţii, ziua sub formă de ploaie, spre seară acestea se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare, iar noaptea va ninge. Vor fi condiţii de polei. Stratul de zăpadă estimat, cu grosimi variabile, va fi de 3...6 cm. Vântul va avea intensificări (rafale de 50...60 km/h), astfel că noaptea temporar ninsoarea va fi viscolită. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă va fi de -2...-1 grad.

Joi, vremea se va răci semnificativ şi va deveni mult mai rece decât în mod normal pentru această dată. Ziua, cerul va fi noros, iar în primele ore va ninge slab şi se vor mai depune 1...2 cm, astfel încât grosimea stratului de zăpadă va fi de 5...8 cm. Vântul va mai avea intensificări cu viteze la rafală de 45...55 km/h în primele ore ale intervalului, amplificând senzaţia de frig. Din orele serii, cerul se va degaja treptat, iar vântul va diminua considerabil în intensitate, urmând a sufla moderat (rafale de până la 20...30 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade, iar cea minimă va fi de -7...-5 grade.

În intervalul 24 decembrie, ora 12:00 - 25 decembrie, ora 20:00, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unui mesaj de atenţionare meteorologică Cod galben ce vizează intensificări de vânt, ninsori viscolite şi polei. 

