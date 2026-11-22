Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat, duminică seară, că alerta aeriană a încetat la ora 21:15, nefiind raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. A fost emis mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, potrivit News.ro.

”În seara acestei zile, 22 noiembrie, radarele MApN au detectat ţinte aeriene la est de Insula Şerpilor. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea”, a anunţat MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea, iar la ora 20.01 a fost transmis un mesaj RO-Alert.