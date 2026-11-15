"În cursul amiezii de astăzi, 15 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri nord-est de Valkove, Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti", a transmis Ministerul Apărării, potrivit News.ro.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din zona nord şi est a judeţului Tulcea, iar la ora 15:02 a fost transmis un mesaj RO-Alert.