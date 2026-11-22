Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, transmis la ora 00:46. Alerta a încetat la ora 02:14, fără să fie raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

”Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea, iar la ora 00.46 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis MApN într-un comunicat.

Alerta aeriană a încetat la ora 02.14.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.