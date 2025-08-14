Polițiștii l-au pus pe ucigașul fugar Emil Gânj pe un imens panou publicitar din Târgu Mureș. Este căutat de o lună

14-08-2025 | 17:22
De mai bine de o lună, principalul suspect al crimei din Mureș, Emil Gânj, este încă în libertate. Iar poliția, deși l-a dat în urmărire internațională, nu are niciun indiciu.  

autor
Bereczki Reka

Acum, anchetatorii au proiectat pozele cu individul deosebit de periculos pe un imens panou publicitar din centrul orașului Târgu Mureș.

Oamenii sunt îndemnați să sune la 112 dacă îl văd pe acest om, bănuit că și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat locuința.

Pe un panou publicitar al Universității de Medicină din Târgu Mureș, la fiecare șapte minute este proiectat un material video de 20 de secunde cu Emil Gânj.

Oamenii legii au cerut ca portretul suspectului de crimă să apară într-una din cele mai aglomerate intersecții din oraș. Trecătorii privesc prinderea individului cu scepticism.

Căutat în Ungaria și Germania

Localnic: ”E destul de rău că de atâta timp nu s-a putut da de el, probabil o fi fugit peste graniță sau nu știu ce să zic, nu înțeleg eu cum de nu l-au depistat”.

Localnic: ”Mi se pare un pic aberant chiar de atâta timp să nu fie găsit”.

De mai bine de cinci săptămâni se fac căutări în județele Mureș, Cluj și Bistrița. Până acum au fost mobilizați sute de polițiști, jandarmi și lucrători ai ocoalelor silvice, însă nici urmă de suspect.

Anchetatorii iau în calcul ca fugarul să fi părăsit România. S-au făcut deja căutări în Ungaria și Germania.

Dată publicare: 14-08-2025 17:21

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș a transmis miercuri o serie de precizări detaliate în legătură cu cazul bărbatului de 37 de ani din Mureș, dat în urmărire după ce și-a ucis și incendiat fosta iubită.

