Cum „și-au făcut de cap” deținuții cu sistemul informatic al penitenciarelor. „A încercat să bată un milion de euro”

Este anchetă la mai multe penitenciare din țară, după ce a ieșit la iveală că cel puțin 15 deținuți au reușit să acceseze sistemul informatic al poliției din închisori și să-și acorde bani sau alte beneficii.

Cazul a fost făcut public de sindicaliști, care reclamă cea mai mare breșă de securitate de până acum. Administrația Națională a Penitenciarelor și Ministerul Justiției fac verificări.

Potrivit sindicaliștilor, în luna august, un deținut închis la Târgu Jiu pentru fraude informatice a reușit să acceseze sistemul intern al Poliției Penitenciare.

A avut cale liberă prin intermediul info-chioșcului din închisoare, după ce a intrat în posesia parolei administratorului.

A putut, așadar, să le dea anumite drepturi colegilor de celulă. Le-a programat vizite conjugale, le-a acordat zile libere și le-a scăzut din pedepse. Unora chiar le-a anulat cheltuieli.

Florin Șchiopu, lider sindical: „Modifica cumpărăturile făcute de deținuți, în sensul că ștergea activitatea de cumpărare a unor bunuri și acei bani le reveneau înapoi în cont. A încercat, la un moment dat, din tastatură, să bată 5 milioane de lei noi, adică 1 milion de euro.”

Un alt deținut, de această dată din Dej, a accesat și el sistemul informatic după ce a reușit să schimbe parolele abia introduse de cei de la penitenciar. Individul ar fi profitat de o breșă de securitate descoperită în timpul unui transfer temporar la Spitalul Penitenciar Dej.

Florin Șchiopu, lider sindical: „Cel de la Dej le-a schimbat limba din română în portugheză, le-a spus și conturile și parolele nou introduse în sistem, ale administratorilor de la IT – practic, le-a dat lecții la toți – da, din păcate, spunând că sistemul în baza căruia funcționează aplicația e unul foarte slab.”

Ana Rodica Rus, purtător de cuvânt Spitalul Penitenciar Dej: „Se desfășoară verificări pentru a stabili dacă a existat un incident propriu-zis, precum și pentru a identifica eventualele cauze.”

Administrația Națională a Penitenciarelor a dat asigurări că a luat din timp măsurile necesare pentru a limita breșa de securitate.

În același timp, se cercetează dacă nu cumva deținuții au fost ajutați de unii dintre angajați.

Elena-Cristina Cîrlan, purtător de cuvânt ANP: „Se efectuează verificări în vederea stabilirii cauzelor care au condus la producerea evenimentului, precum și a tuturor persoanelor implicate și, în funcție de rezultatele acestora, dispunerea măsurilor ce se impun.”

Procurorii DIICOT se ocupă de anchetă.

