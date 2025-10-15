Breșă majoră în sistemul poliției de penitenciare. Cel puțin 15 deţinuţi au accesat rețeaua, modificând pedepse

15-10-2025 | 13:06
hackeri puscarie

Este anchetă la mai multe penitenciare din țară, după ce a ieșit la iveală că cel puțin 15 deținuți au reușit să acceseze ilegal sistemul informatic al Poliției de Penitenciare și să-și acorde bani și alte beneficii.

Daniel Nițoiu

Cazul a fost făcut public de un sindicat, care reclamă cea mai mare breșă de securitate din Administrația Națională a Penitenciarelor, dar și reacția întârziată a conducerii.

Breșa de securitate în sistemul informatic s-ar fi produs încă din luna august. Atunci a avut acces deținutul, pentru prima dată, la aplicația ANP. Apoi, din septembrie, a început să facă modificări.

De pildă, potrivit sindicaliștilor din sistem, individul ar fi trecut în contul altei persoane din închisoare suma de 5 milioane de lei, echivalentul a un milion de euro. Apoi a redus-o la 5.000 de lei, pentru că probabil și-a dat seama că falsul ar sări imediat în ochi.

Între timp, un alt deținut, încarcerat la Dej, a preluat și el parolele și a operat modificări în aplicație.

Sindicaliștii spun că au informat imediat conducerea Administrației Penitenciarelor, însă primele măsuri au fost luate abia acum. Potrivit acestora, deținuții ar fi fost logați în sistem aproximativ 300 de ore, timp în care au operat mii de modificări de date.

Sursa: Pro TV

