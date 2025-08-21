Un poliţişt de penitenciare din Constanța, reținut după ce a divulgat informații secrete către suspecți vizaţi de DIICOT

Un poliţist de penitenciare din Constanţa a fost reţinut, fiind acuzat că a divulgat informaţii dintr-o anchetă DIICOT unor suspecţi vizaţi pentru trafic de substanţe cu efecte psihoactive.

Unul dinte cei cercetaţi de DIICOT era încarcerat. Poliţistul este suspectat şi că a dezvăluit identitatea unui anchetator din dosarul celor doi.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, joi, că poliţiştii BCCCO şi procurorii DIICOT Constanţa cercetează un bărbat de 22 de ani, poliţist de penitenciare, pentru favorizarea făptuitorului şi folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

”Potrivit materialului probator, în luna decembrie 2024, bărbatul ar fi oferit sprijin unor persoane cercetate – dintre care una încarcerată – trimise în judecată de D.I.I.C.O.T. pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive şi le-ar fi informat cu privire la existenţa unei anchete penale care îi viza, desfăşurată într-un alt dosar instrumentat de D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Constanţa”, au anunţat, joi, reprezentanţii IPJ Constanţa.

Ei au menţionat că bărbatul respectiv ”ar fi divulgat direct şi indirect celor două persoane identitatea unui colaborator autorizat în cauză pentru strângerea de date şi informaţii în legătură cu activitatea infracţională investigată”.

Potrivit poliţiştilor, aceste acţiuni au avut ca scop împiedicarea sau îngreunarea urmăririi penale a celor două persoane cercetate într-un dosar instrumentat de DIICOT Constanţa.

Poliţistul de penitenciare a fost reţinut, urmând să fie prezentat Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

