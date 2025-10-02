Penitenciarele din România se confruntă cu supraaglomerare și lipsa condițiilor de bază. Reforma legii penale caută soluții

02-10-2025
Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților a vizitat mai multe penitenciare, constatând probleme grave după numeroase sesizări primite de la deținuți.

Penitenciarele sunt supraaglomerate, nu au personal medical specializat, nu au personal administrativ suficient şi lipsesc condiţiile de igienă.

Comisia a organizat dezbatere națională

În acest context, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a organizat, la Palatul Parlamentului, o dezbatere naţională dedicată reformei legii penale, având ca obiectiv central prevenirea infracţionalităţii, asigurarea unei condamnări juste, vindecarea şi reintegrarea socială.

Preşedintele Comisiei, deputatul Laura Gherasim (Grupul parlamentar AUR), a transmis, joi, că este nevoie de soluţii legislative corecte, cu respect pentru cetăţeni şi lege.

„Iniţiativa vine ca urmare a creşterii numărului de petiţii din penitenciare adresate Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii. Împreună cu deputaţii, membri ai Comisiei şi personalul tehnic de specialitate, am organizat o serie de vizite aprofundate în unităţile penitenciare, din: Mărgineni, Târgşorul Nou, Poarta Albă, Galaţi, Giurgiu, Jilava, Rahova, Botoşani, Iaşi, Satu Mare, Slobozia, precum şi în unităţile spitaliceşti Jilava şi Rahova”, arată în comunicatul de presă preşedintele Comisiei, deputatul Laura Gherasim.

Potrivit acesteia, în urma vizitelelor, Comisia a constatat supraaglomerarea penitenciarelor, lipsa condiţiilor de igienă, deficitul de personal operativ şi administrativ, insuficienţa personalului medical şi psihologic, expunerea cadrelor operative la riscuri fără protecţie adecvată, precum şi imposibilitatea actuală a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de a respecta standardele europene prevăzute de jurisprudenţa CEDO.

„Vizita în Penitenciarul de Femei Ploieşti - Târgşorul Nou, singura unitate de detenţie pentru femei din ţară evidenţiază lipsa unui medic ginecolog şi pediatru pentru mamele care cresc copii în penitenciare, afectând grav viaţa persoanelor vulnerabile. Membrii Comisiei au purtat discuţii cu sute de deţinuţi şi au verificat minuţios condiţiile de detenţie. Împreună cu personalul administrativ şi operativ al penitenciarelor, medici, psihologi, avocaţi specializaţi, magistraţi, reprezentanţi ai ministerelor de resort am analizat problemele reale pentru a identifica soluţii legislative corecte, aplicabile şi sustenabile pentru instituţii, în contextul lipsei soluţiilor bugetare, cu unicul scop de a proteja cetăţenii şi a promova aplicarea corectă a legilor”, se mai arată în comunicatul de presă.

Deputatul Laura Gherasim apreciază că ”ne aflăm într-un moment de mare responsabilitate publică”.

„Reforma legii penale nu priveşte doar legislaţia sau problemele identificate, ci însăşi felul în care construim siguranţa şi normalitatea în societatea românească. Reforma propusă vizează protecţia reală a cetăţenilor, respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor persoanelor şi a demnităţii umane”, a transmis Gherasim.

Reforma legii penale urmărește standarde europene

Proiectul de modificare a Legii nr. 254/2013 urmăreşte alinierea legislaţiei execuţional-penale la standardele europene şi internaţionale, fiind nevoie de eficientizarea justiţiei.

Dezbaterea organizată de către Comisie vizează întregul cerc de consecinţe sociale ale infracţionalităţii, promovând o abordare preventivă, umană şi pragmatică, începând cu reîntoarecerea la bazele educaţiei pentru prevenirea infracţionalităţii şi respectul pentru demnitate umană şi lege. România are nevoie de instituţii ferme şi fundamentate pe principii moral-instituţionale şi legi clare pentru cetăţeni. În ceea ce priveşte detenţia în custodia statului, nu distrugem oameni. Salvăm şi redăm societăţii toţi cetăţenii care vor trăi printre noi respectând legea şi valoarea umană. Comisia urmăreşte să identifice şi să prevină orice formă de abuz instituţional, care se impune a fi aspru sancţionat”, a mai ttransmis Laura Gherasim.

Potrivit acesteia, prin Parlamentul României trebuie să se dezbată toate temele de interes public, chiar şi atunci când sunt incomode.

„Din respect pentru cetăţeni, alegem să ascultăm şi să dezbatem, înainte să legiferăm. Trebuie să întărim respectarea legii în România. Legile trebuie sa fie gândite cu respect pentru adevăr. Toţi cetăţenii României au aceleaşi drepturi fundamentale, indiferent de statut şi au obligaţia morală de a preveni şi repara răul făcut, prin valorificarea experienţei noastre”, a mai transmis Laura Gherasim.

Potrivit datelor transmise de către aceasta, obiectivele reformei sunt: reîntoarcerea la bazele educaţiei pentru prevenirea infracţionalităţii, respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor private de libertate, îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie, acces real la sănătate la un standard uman, identificarea soluţiilor reale pentru reintegrarea socială, protejarea şi respectarea cadrelor operative care supraveghează persoanele private de libertate care sunt în custodia statului.

„O reformă este reală doar prin acord comun cu toţi reprezentanţii ministerelor, a instituţiilor abilitate. Dialogul cu persoanele private de libertate este necesar pentru a evita abuzul instituţional şi acoperă toate domeniile sociale (...) Justiţia nu poate asigura respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor şi Constituţia României fără un protocol clar interministerial şi interinstituţional. Ministerul Justiţiei trebuie să colaboreaze real cu toate ministerele de resort, ANP şi DGASPC-uri, pentru îndeplinirea obiectivului final: protecţie reală şi siguranţă pentru societatea civilă. Fără acest obiectiv, justiţia riscă să eşueze în România”, a mai transmis Gherasim.

Aceasta apreciază, însă, că ”este mai înţelept şi mai just să prevenim faptele decât să reparăm răul după ce a fost făcut”.

„Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii ascultă toate opiniile, inclusiv ale celor care au trăit experienţa penitenciarelor, pentru a reflecta consultarea publică extinsă şi a analiza experienţele şi problemele semnalate. Deformarea realităţii prin gândiri eronate, nefundamentate moral, legal şi instituţional, nu serveşte nici adevărului, nici interesului public”, se mai arată în comunicatul de presă.

