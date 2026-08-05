PPC blue, divizia de mobilitate electrică a grupului PPC în România, lansează campania "Încarcă şi Câştigă cu PPC blue", o iniţiativă care încurajează şoferii de vehicule electrice să îşi mute încărcarea în afara orelor de vârf ale Sistemului Electroenergetic Naţional, scrie Agerpres.

Prin această campanie, desfăşurată în perioada 5-31 august în întreaga reţea PPC blue din România, compania răspunde apelului autorităţilor privind flexibilizarea temporară şi voluntară a consumului de energie electrică în intervalul critic 19:00-22:00, se arată într-un comunicat.

Măsura vine ca urmare a solicitării Ministerului Energiei privind implementarea unor măsuri temporare şi voluntare de reducere a consumului în orele de seară, pentru menţinerea echilibrului şi siguranţei Sistemului Electroenergetic Naţional. PPC blue încurajează, pe bază voluntară, mutarea încărcării înainte de ora 19:00 sau după ora 22:00, serviciul de reîncărcare rămânând disponibil fără întreruperi pe întreaga durată a zilei.

PPC blue operează în România peste 1.400 puncte de încărcare

Campania premiază încărcările efectuate în intervalul 11:00-15:00, când producţia de energie din surse fotovoltaice este ridicată. Astfel, o parte din consum este mutată către orele cu energie verde din abundenţă, contribuind la reducerea vârfului de sarcină din intervalul de seară.

Astfel, orice sesiune de încărcare începută în intervalul 11:00-15:00, cu peste 5 kWh, care respectă condiţiile din regulament, este înscrisă automat în tragerea la sorţi, iar pentru fiecare kWh încărcat participantul primeşte câte o şansă de câştig. Cu cât un şofer încarcă mai multă energie în acest interval, cu atât are mai multe şanse la premii.

În România, PPC blue operează în prezent peste 1.400 de puncte de încărcare în toate judeţele ţării, cu o putere totală instalată de peste 46 MW.

PPC Blue România face parte din Grupul PPC, cu o tradiţie de peste 70 de ani în Grecia.